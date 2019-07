Se avete la possibilità di guardare i canali Premium e siete amanti del genere commedia-avventura, su Premium Cinema Comedy (canale 333) questa sera lunedì 29 luglio potrete seguire il film americano del 2014 "Poliziotto in prova" di Tim Story, con Ice Cube, John Leguizamo e Bruce McGill: il poliziotto James vuole capire se il futuro cognato sia davvero l'uomo giusto per sua sorella, decidendo di portarselo appresso per un giorno intero di pattuglia.

Premium Cinema Energy invece trasmetterà "Intrigo internazionale" del 1959 di Alfred Hitchcock con Cary Grant, Jessie Royce Landis, James Mason ed Eva Marie Saint in cui il pubblicitario Roger subisce un rapimento a causa di un errore di persona e quando riuscirà a scappare non sarà creduto ma persino ritenuto l'assassino di un diplomatico.

I film drammatici sono invece la vostra passione? Su Premium Cinema Emotion (canale 332) verrà trasmesso il film americano del 2016 "Innamorarsi a Valentine": la regia è di Terry Cunningham, con gli attori Michaela Mcmanus, Diogo Morgado, Ed Asner e Lindsay Wagner: una giovane cittadina acquisisce per eredità un ranch nel Nebraska, che la porterà ad individuare i segreti della sua famiglia e del manager Derek.

Potete anche scegliere di guardare su Premium Cinema (canale 330) il film italiano "La scuola" del 1995 di Daniele Luchetti, con Silvio Orlando, Anna Galiena, Fabrizio Bentivoglio ed Anita Zagaria in cui vengono raccontate le vicissitudini di un liceo romano di periferia, durante l'ultimo giorno scolastico.

Amanti delle serie tv? Allora non perdetevi "The Flash" su Premium Action (canale 316) del 2010 con Grant Gustin, Danielle Panabaker, Rick Cosnett, Peyton List e Carlos Valdes: questa sera verrà trasmesso il ventunesimo episodio della quinta stagione in cui il Team Flash avrà come missione la protezione dei Metaumani da Cicada II.

In alternativa su Premium Crime (canale 317) verrà trasmesso il settimo episodio della prima stagione della serie tv di "Deception 2018" con Jack Cutmore-Scott, Laila Robins, Lenora Crichlow, Ilfenesh Hadera e Vinnie Jones: il successo del grande illusionista Cameron Black si inabisserà venendo scoperto un suo grande segreto..sarà stato un incidente?

Anche Premium Stories (canale 319) potrebbe fare al caso vostro: stasera andrà in onda il nono episodio della seconda stagione di "Famous in Love" con Bella Thorne, Keith Powers e Carter Jenkins: la studentessa Paige riesce ad avere la parte della protagonista di un hollywoodiano blockbuster, dovendo imparare a destreggiarsi con il successo acquisito e la ricerca della verità sulla scomparsa di una pop star.