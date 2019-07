Paola Di Benedetto e Andrea Damante sono stati paparazzati insieme nelle scorse ore a Ibiza. La Di Benedetto ha concluso da poco la sua relazione sentimentale con Federico Rossi. Nelle ultime settimane, sul web, si è parlato di un presunto tradimento di quest'ultimo con la cantante Emma Muscat. I due sono stati infatti avvistati insieme e non hanno, per ora, mai smentito la voce di un presunto flirt.

D'altro lato, l'ex di Francesco Monte ha scritto su Instagram che il cantante, del duo Benji e Fede, le ha mancato di rispetto e che la storia poteva dunque terminare, non specificando però cosa fosse successo.

Intanto, in queste ultime ore, la ragazza e l'ex della De Lellis sono stati avvistati insieme mentre si divertivano in quel di Ibiza e qualcuno ha ipotizzato che tra i due ci possa essere del tenero.

Damante e la Di Benedetto si divertono insieme a Ibiza

Sulle IG Stories del giornalista Gabriele Parpiglia e del fratello di Ignazio Moser, Moreno, è stato pubblicato uno scatto che immortala la Di Benedetto e Damante insieme. I due sembrano molto divertiti mentre parlano e si divertono nel corso di una serata. In molti, oltre che i fan, ipotizzano che tra di loro possa esserci un flirt in corso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Il dj aveva una storia in corso con Sara Croce, ma a quanto pare tra i due, negli ultimi giorni, sembrerebbe esserci stato un distacco. I due erano usciti allo scoperto solo qualche settimana fa, attraverso delle foto che li immortalavano in atteggiamenti molto teneri e intimi. I due, però, non sono stati più visti insieme nell'ultimo periodo. Non si sa dunque se la loro relazione sia già terminata e se stia proseguendo.

Giulia De Lellis e il libro su Andrea Damante

In questi ultimi mesi Andrea Damante è stato parecchio al centro dell'attenzione. Il ragazzo è stato infatti lasciato da Giulia De Lellis, che ha preferito Iannone all'ex tronista. L'influencer sembra non aver superato il tradimento del bel dj, nonostante i due abbiano cercato di riprovarci per alcuni mesi lontano dai riflettori. L'ex corteggiatore ha addirittura pubblicato un libro dedicato al tradimento del "Dama", intitolato Le corna stanno bene su tutto.

L'autobiografia si basa, appunto, sulla sua storia personale, soprattutto sulla delusione ricevuta da Andrea. Sul web si è parecchio parlato del libro, sul quale molti fan della ragazza hanno idee contrastanti al riguardo. Il diretto interessato non si è ancora espresso sulla vicenda, ha preferito, almeno per ora, non commentare. Fatto sta che su Amazon, il libro della bella influencer è già uno dei più venduti in preorder.

In molti sono in attesa di scoprire quale sia il contenuto e di saperne di più sulla storia tra la ragazza e l'ex tronista.