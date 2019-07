Sono giorni che si rincorrono le notizie sul presunto tradimento che Manuel Galiano avrebbe commesso all'ex tronista Giulia Cavaglià durante il suo viaggio estivo con gli amici a Ibiza. Inizialmente Giulia aveva scelto di rimanere in silenzio, ma negli ultimi giorni ha chiesto comprensione e tempo per capire, ricordando a tutti che non essendosi mai strappata i capelli per nessuno non lo avrebbe sicuramente fatto nemmeno in questa circostanza.

A far tacere le voci che continuano a rincorrersi sul web ci ha pensato nelle ultime ore la stessa ex tronista che, attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram, ha spiegato che le sembrava doveroso informare i suoi followers di quello che stava passando.

Giulia ha risposto alle critiche che le sono arrivate per aver continuato ad uscire e divertirsi con gli amici, non mostrando dolore per il momento critico che sta passando, spiegando che questo è il suo modo di fare, che non si chiude in casa per piangere ed ha inviato tutti a fare la stessa cosa quando non stanno bene. Ma la diretta non è finita qui, perché l'ex tronista durante le sue storie ha fatto sapere di non essere più fidanzata con Manuel.

La decisione è arrivata per tanti motivi, a partire dal fatto che l'ultimo periodo che ha vissuto non è stato facile e non l'ha vissuto bene. La bella torinese ha poi spiegato che una volta uscita dal programma di Uomini e donne aveva aspettative che andavano oltre quelle che si sono dimostrate nella realtà, soprattutto sulla persona che aveva scelto. A detta dell'ex tronista, Manuel si è rivelato una persona del tutto diversa da quella che invece si aspettava potesse essere al suo fianco.

Le successive repliche

Alle storie di Giulia, l'ex tentatore ha scelto di non rimanere in silenzio, ma anzi ha risposto immediatamente. Manuel, attraverso il suo profilo Instagram, ha replicato affermando che lui ha scelto di prendersi gli insulti e li avrebbe presi altri tre mesi pur di coprirla e comportarsi da Signore nei suoi confronti. Ha poi aggiunto che le dichiarazioni di Giulia le ha viste come una scenata degna di vittismo che lo ha spronato ad agire diversamente, ma queste sue dichiarazioni sono le prime e uniche che rilascerà in merito a tutta questa storia.

L'ex tronista a sua volta ha scelto di replicare a Manuel, sempre attraverso il suo profilo Instagram, affermando che il comportamento del suo ormai ex ragazzo si commenta da solo, cioè di una persona che oggettivamente non si comportava bene. Ha poi sottolineato la sua incoerenza quando afferma di non voler innescare una guerra tramite i social, ma poi di fatti cerca di sputare fango contro di lei per uscirne meglio lui. Infine gli ha ricordato che se vuole dirle qualcosa ha ancora il suo numero di telefono.