Eros Ramazzotti non ci sta e dopo le molteplici accuse nei confronti della moglie, oltre a numerosi rumors di Gossip abbastanza negativi, successivi alla fine del loro rapporto, ha deciso di postare un video su Instagram per spiegare il suo punto di vista. Sul proprio account social, Eros difende Marica Pellegrinelli.

I due si erano conosciuti sul palco dei Wind Music Awards, quando il cantautore era stato premiato dalla futura moglie, attrice e modella bergamasca.

Amore a prima vista, poi il matrimonio con rito civile nel Palazzo Reale di Milano e la nascita della figlia Raffaela nel 2011. Infine, dopo quattro anni, nel 2015, è nato Gabrio Tullio, secondogenito della coppia.

'Marica? Una bravissima mamma ed una donna fantastica'

Il loro amore è arrivato a termine il 7 luglio scorso, dieci anni dopo il loro matrimonio, quando i due avevano reso ufficiale la notizia in una nota congiunta.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli erano d'accordo nell'affermare che insieme avevano formato una famiglia meravigliosa e di aver trascorso anni felici.

Tuttavia, nonostante la chiarezza e la limpidezza del loro felice rapporto, ormai passato, sui social si sono diffuse numerose critiche ed accuse, soprattutto nei confronti della Pellegrinelli, definita "arrampicatrice sociale" e colpevole, secondo i soliti haters, della fine del matrimonio per una presunta relazione con l'imprenditore Charley Vezza.

Dunque, Eros Ramazzotti ha deciso di postare su Instagram un video in cui difende l'ex moglie dalle accuse. Ha spiegato ai suoi followers che la situazione non è affatto quella che è stata descritta. "Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica e non è un'arrampicatrice". "La cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole. Il resto lasciatelo ai pettegolezzi di basso livello", ha concluso il cantautore.

Il video è stato pubblicato assieme alla citazione di Martin Luther King, "In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e le azioni delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone".

La reazione di Aurora Ramazzotti e del mondo dello spettacolo

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, aveva espresso stima e affetto nei confronti di Marica Pellegrinelli su Instagram, scrivendo di essere lieta che la nuova moglie riuscisse a comprendere, attraverso l'amore, suo padre e sottolineando i numerosi aspetti che la rendono una grande donna.

Molto legata ai piccoli Raffaela e Gabrio Tullio, Aurora ha voluto sostenere Marica mettendo un like al suo post il giorno stesso della notizia ufficiale della fine della relazione. Solidarietà nei confronti della ex coppia ed ammirazione per la loro chiarezza è arrivata anche da esponenti del mondo dello spettacolo, un pò tutti hanno difeso la Pellegrinelli dalle accuse, da Eleonora Abbagnato a Laura Pausini, da Nek a Gigi D'Alessio.