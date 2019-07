Questa sera su Italia 1 alle 21:20 circa, andrà in onda la seconda puntata di Chicago P.D. della quinta stagione televisiva. La Serie TV in questione è lo spin-off di Chicago Fire e Dick Wolf, la cui trama racconta delle vicende della polizia del luogo e della lotta al crimine. Al momento esistono sei stagioni della serie in tv in questione, ma in Italia sta andando al momento in onda la quinta. Per tutti coloro che non potessero assistere alle seconda messa in onda di oggi, sarà possibile riguardare la replica attraverso il sito online di Mediaset Play.

Pubblicità

Pubblicità

Su Mediaset Play le repliche dei nuovi tre episodi di Chicago P.D.

La prima puntata di Chicago P.D. andata in onda lo scorso giovedì, ha riscosso molto successo tra il pubblico italiano. Oggi in prima serata saranno trasmessi tre nuovi episodi dalla rete televisiva Mediaset. Tutti i telespettatori che per qualche motivo non potessero guardare l'appuntamento in prima serata, potranno usufruire del servizio Mediaset Play, messo a disposizione dall'omonima rete televisiva.

Pubblicità

Attraverso l'applicazione in questione, tutti gli spettatori potranno comodamente rivedere tutti gli episodi già andati in onda al solo costo della propria connessione ad internet.

Chi volesse utilizzare il servizio, dovrà semplicemente iscriversi alla piattaforma attraverso una mail ed una password, che serviranno poi per accedere tutte le volte successive. Fatto ciò, basterà ricercare Chicago P.D. tra tutte le serie tv disponibili. Inoltre, per tutti gli appassionati della serie tv che volessero avere sempre a portata di mano tutti gli episodi, sarà possibile scaricare l'apposita applicazione sul proprio smartphone o tablet.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni Chicago P.D. seconda puntata: Ruzek conduce un'operazione sotto copertura

L'episodio 4 si intitolerà "La Spia" e parlerà di Ruzek, che si cimenterà nel ruolo da infiltrato insieme a Eddie Green. Qualcosa andrà però storto e uno degli spacciatori presenti nel corso di una riunione si insospettirà. Nel frattempo la squadra svolgerà delle indagini su alcuni omicidi il cui sospetto ricade sul fratello di Atwater. Il quinto episodio prenderà il nome di "A casa" e vedrà al centro dell'attenzione Jordan, il quale diventerà molto aggressivo dopo aver scoperto del tentativo di stupro verso Vanessa.

Atwater desidererà che la coppia lasci la città, non più sicura per loro. Infine, l'ultimo episodio di questa puntata si chiamerà "La caduta" e si incentrerà sull'indagine verso una famiglia sterminata a colpi di arma da fuoco. La squadra cercherà di trovare un legame con uno spacciatore. Il sergente Sean McGrady verrà trovato molto.