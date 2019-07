Nuovi intrighi all'interno della longeva soap opera italiana, "Un posto al sole" che riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni dell'episodio numero 5294 in onda sul piccolo schermo giovedì 11 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Diego. Il giovane Giordano prenderà una decisione che potrebbe avere delle ripercussioni sulla sua vita dopo la fine della storia con Beatrice. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) vorrà tentare di instaurare un rapporto di amicizia con l'ex fidanzata ma potrebbe trattarsi di una scelta azzardata, visto quanto successo tra di loro.

Pubblicità

Pubblicità

L'agente assicurativo non riuscirà a dimenticare la Lucenti che si è distinta per avere messo in primo piano la sfera lavorativa dimenticando i sentimenti. Raffaele si accorgerà dello strano atteggiamento del figlio e vorrà trovare un espediente capace di aiutare il primogenito a uscire da questa situazione.

Otello salva la vita a un amico diventando una web star

Il portiere di palazzo Palladini si vedrà costretto a prendere una decisione inaspettata per il bene del figlio.

Pubblicità

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina (Nina Soldano) che ha messo in secondo piano gli impegni di lavoro per scoprire la verità intorno al senzatetto presentatosi nella sua abitazione. Si tratta di Arturo, con il quale la signora Giordano avrà modo di avere un incontro e la madre di Elena deciderà di dare la propria disponibilità all'anziano. Otello (Lucio Allocca), stanco della monotonia delle sue giornate, finirà per compiere un gesto capace di salvare la vita di un suo amico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Questo retroscena permetterà all'uomo di diventare una web star ottenendo un successo inaspettato. L'ex vigile non sarà in grado di controllare l'euforia dovuta alla notorietà raggiunta e assumerà un atteggiamento di distacco nei confronti della famiglia.

Raffaele chiede a Beatrice di stare lontano da Diego

Gli spoiler dell'episodio numero 5295 e trasmesso su Rai 3 venerdì 12 luglio spiegano che arriverà il momento della svolta nella vita di Beatrice (Marina Crialesi).

Raffaele deciderà di avere un incontro con l'avvocata per mettere in chiaro la situazione e il marito di Ornella (Marina Giulia Cavalli) darà un valido consiglio alla ragazza. La giovane donna sarà pronta per accettare la richiesta del portiere di palazzo Palladini che le ha chiesto di stare alla larga da Diego per qualche tempo. Marina darà la possibilità ad Arturo di vivere nella sua villa e l'intento della signora Giordano sarà quello di creare un contatto con l'uomo.

Pubblicità

Il successo di Otello provocherà la rabbia di Renato, venuto a sapere di essere stato considerato come "un vecchio malridotto" dal marito di Silvia.