Ieri sera è andata in onda la terza puntata di Temptation Island, la trasmissione dove coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore separandosi in due villaggi diversi per ben 21 giorni. Nel corso dell'appuntamento di ieri, i telespettatori hanno potuto osservare un nuovo falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo, ma i due sono nuovamente usciti in maniera separata per volontà di quest'ultimo. Per tutti coloro che si fossero persi la messa in onda, è possibile rivedere la replica attraverso il sito online di Mediaset Play o di Witty.

La replica della terza puntata in streaming online

Le puntate di Temptation Island si prospettano sempre più avvincenti: molte delle coppie hanno trovato della affinità con i tentatori e le tentatrici, facendo infuriare i rispettivi fidanzati o fidanzate. Per chi non ha assistito alla puntata di ieri, è disponibile il servizio di Mediaset Play che mette a disposizione di tutti i telespettatori le repliche del programma in questione e di molti altri.

Per poter vedere gli appuntamenti già andati in onda, basterà recarsi sul sito in questione ed iscriversi con la propria email ed una password. Le credenziali saranno poi importanti per tutti gli accessi successivi.

Il servizio è completamente gratuito e chi guarda le repliche dovrà solamente essere in possesso di una connessione ad internet. Inoltre, il sito in questione è disponibile anche per smartphone e tablet sotto forma di app da poter scaricare in maniera facile e gratuita.

Attraverso l'applicazione di Mediaset Play sarà possibile rivedere le puntate in perfetta mobilità, ovunque ci si trovi. In alternativa è possibile usufruire anche del sito Witty, che riporta anch'esso tutti gli appuntamenti del reality.

Anticipazioni quarta puntata

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island i telespettatori assisteranno al falò di confronto tra Jessica e Andrea. Il ragazzo infatti, dopo aver osservato i comportamenti della sua fidanzata con il single Alessandro, è arrivato al limite della sopportazione ed esige che la fidanzata si presenti al falò.

La ragazza però, potrebbe decidere di non presentarsi come già successo durante la prima richiesta di Andrea.

Le anticipazioni svelano anche che ci sarà una nuova richiesta di confronto da parte di un'altra coppia in gioco, ma non si sa quale sia di preciso. Infine, Katia sarà sempre più sconvolta dal comportamento del suo fidanzato Vittorio, il quale ha trovato un certa sintonia con una single presente nel villaggio. L'atteggiamento di Vittorio stupirà sempre di più la sua fidanzata che ha sempre lamentato l'assenza di carattere da parte di lui.