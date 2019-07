Questa sera 15 luglio andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island, il reality dedicato alle coppie che vogliono mettere alla prova il loro amore rimanendo separati in villaggi diversi per 21 giorni. Le prime puntate hanno riscosso un successo enorme tra il pubblico italiano e già la prima coppia ha abbandonato il programma in maniera separata. In particolar modo, ad essersi lasciati dopo il falò di confronto, sono stati Nunzia e Arcangelo.

Secondo quanto preannunciano le anticipazioni, anche questa sera due coppie richiederanno di avere un confronto con i rispettivi partner. Per chi non potesse assistere alla messa in onda di oggi, potrà riguardare le repliche attraverso i siti di Mediaset Play o di Witty Tv.

Temptation Island, dove rivedere la replica della quarta puntata

Per tutti coloro che per una qualche ragione non potessero assistere alla messa in onda di questa sera alle 21:20 circa su Canale 5, è disponibile il servizio Mediaset Play attraverso il quale poter riguardare le repliche di tutte le puntate già andate in onda.

In particolar modo, per guardare tutte le messe in onda del reality, basterà iscriversi attraverso la propria mail e una password. Una volta fatto ciò, bisognerà cercare tra la lista dei programmi presenti Temptation Island.

Tutti i telespettatori potranno usufruire del sito in questione in maniera gratuita, l'unica cosa necessaria sarà avere a disposizione una connessione ad internet. Inoltre, l'ente televisivo Mediaset mette a disposizione degli utenti anche l'apposita applicazione da scaricare sul proprio smartphone o tablet.

In questo modo i telespettatori più appassionati potranno avere sempre a portata di mano tutte le puntate e poterle riguardare quando lo si ritiene più opportuno. In alternativa, è possibile vedere tutti gli appuntamenti anche tramite il sito di Witty TV.

Anticipazioni Temptation Island puntata 15 luglio

Le anticipazioni della puntata di Temptation Island che andrà in onda questa sera si rivelano molto interessanti.

Come riportato dalla stessa pagina Instagram della trasmissione, Katia sarà in lacrime per il comportamento del suo fidanzato Vittorio. La donna ha sempre dichiarato che il ragazzo ha poco carattere, ma adesso che quest'ultimo ha intrapreso un forte legame con una delle single, la bella bionda sembra essere andata in crisi. Anche David sarà sorpreso dal comportamento della sua fidanzata Cristina, conosciuta nel corso del trono over di Uomini e Donne.

Infine, nel corso della puntata di questa sera, si saprà se Jessica avrà accettato la richiesta di un confronto da parte di Andrea, stanco del comportamento della fidanzata con uno dei single del villaggio.