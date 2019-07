Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto delle telenovele Il Segreto e Beautiful su Canale 5. Le ultime novità ufficiali di queste ore annunciano che ci sono degli sviluppi importanti che andranno a riguardare la messa in onda delle prossime puntate della telenovela sulla rete ammiraglia che certamente non renderanno felici i telespettatori da casa. Infatti, in questo caso, Mediaset ha pensato bene di mettere le due soap, da anni seguite abitualmente dal lunedì al venerdì, in pausa estiva per alcune settimane.

Al contrario invece sarà per le programmazioni di Una Vita e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che, sempre nelle stesse date, avranno ancora più spazio sulla rete ammiraglia con ottime notizie per l'ampio spazio di orario.

Una Vita prende al posto di Beautiful dal 5 agosto

La telenovela americana Beautiful dovrebbe andare in pausa estiva da lunedì 5 agosto 2019 già dalla prossima settimana come ha ben confermato proprio la guida tv della rete Mediaset.

Questa sosta avrebbe la durata di tre settimane e continuare fino al 27 agosto, pure se sulla data non ci sia ancora una conferma ufficiale (vi suggeriamo quindi di controllare sempre i palinsesti di Canale 5 delle settimane entranti, in quanto potrebbero esserci altri cambiamenti improvvisi da parte di Canale 5). La collocazione degli episodi che riguardano le vicende dei familiari Spencer e Forrester lascerà spazio, in un primo momento, alla soap Una Vita: a partire dalla settimana del 5 agosto, infatti questa verrà mandata in onda dalle ore 13:40 circa per fare da traino fino alle ore 14:50 alla serie tv turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

Ovviamente, la serie di Aurora Guerra rimane confermata anche con la puntata serale del 3 agosto su Rete 4 mentre ancora non si hanno informazioni se gli altri appuntamenti del pomeriggio continueranno nelle settimane consecutive del mese si agosto.

Si ferma anche Il Segreto: Bitter Sweet lo sostituisce

Una decisione simile a Beautiful coinvolgerà anche Il Segreto, che potrebbe iniziare le ferie estive già da lunedì 5 agosto.

Pure in questa circostanza, la sosta potrebbe perdurare fino al 26 agosto come segnalato dalla programmazione Mediaset, ma il consiglio è sempre quello di dare un occhio alla rete di Canale 5 dalle settimana prossime in poi per improvvisi cambi di date e orari. Al posto de Il Segreto avrà spazio la serie tv turca Bitter Sweet che dovrebbe subire una sosta solamente nella settimana di Ferragosto. Da lunedì 5 agosto a venerdì 9 agosto, al contrario, gli episodi che vedono protagonisti Ferit e Nazli dovrebbero andare in onda per quasi ben due ore, occupando proprio la striscia oraria lasciata libera da Il Segreto.

Queste, infatti, inizieranno alle ore 14:50 circa e continueranno fino alle ore 16:45 circa, per poi lasciare posto ad altro. Infine pare non ci sia nessuna pausa estiva prevista per la telenovela tedesca Tempesta d'amore che, proprio come successo negli ultimi anni, dovrebbe andare in onda su Rete 4 regolarmente anche per tutto il mese di agosto.