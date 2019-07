Manca solo una puntata alla fine della sesta stagione di Temptation Island. Oggi 30 luglio, Canale 5 trasmetterà un appuntamento speciale, girato al termine delle riprese del docu-reality. Filippo Bisciglia racconterà cos'è accaduto tra le sei coppie dopo il falò di confronto, chiarendo se le loro decisioni verranno confermate o se qualcuno farà un passo indietro. Per la prima volta nella storia del programma, ben cinque delle sei coppie hanno deciso di lasciarsi dopo i 21 giorni trascorsi sull'isola delle tentazioni: Arcangelo e Nunzia, Andrea e Jessica, Massimo e Ilaria, Nicola e Sabrina, Vittorio e Katia sono usciti separati dalla loro avventura televisiva mentre gli unici a decidere di darsi una seconda possibilità sono stati David e Cristina. Ma anche il loro 'sì' non è sembrato convincente, tanto che stasera potrebbe essere annunciata anche la loro rottura.

Speciale di Temptation Island: le coppie un mese dopo le riprese

Un mese dopo la fine delle riprese nel resort di Santa Margherita di Pula, le sei coppie di Temptation Island racconteranno se hanno confermato o meno la decisione presa nei falò. A tal proposito, sia Raffaella Mennoia che Filippo Bisciglia hanno già reso noto che sarà meglio non dare nulla per scontato e che delle novità in effetti ci saranno.

Intervistata dal settimanale 'Uomini e donne Magazine', lo storico braccio destro di Maria De Filippi ha precisato che qualche fidanzato farà un passo indietro rispetto alla scelta fatta nel confronto finale: "Nella puntata in cui verranno svelati tutti i dettagli su ciò che è accaduto nel mese dopo l'uscita delle coppie dal villaggio, si scoprirà che non tutti hanno confermato le scelte prese durante il falò di confronto finale".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Analoghe anche le dichiarazioni di Filippo Bisciglia alle pagine del settimanale Spy: "Ci sarà un’altra puntata con ulteriori colpi di scena che nemmeno immaginavo. Tutto ciò che il pubblico si aspetta potrebbe non accadere".

Previsto il ritorno di fiamma di Sabrina e Nicola

I telespettatori di Temptation Island sono ansiosi di scoprire quale coppia farà un passo indietro rispetto alle decisioni prese nel falò di confronto.

E una su tutte va annoverata nella lista di coloro che dovrebbero fare pace: Sabrina Martinengo e Nicola Tedde si sono lasciati ma una foto che rimbalza sul web da giorni li immortala in vacanza insieme in Francia. Difficile credere, dunque, che il viaggio sia stato compiuto da due semplici amici. Rumors insistenti ipotizzano anche il passo indietro di Ilaria Teolis, che alcuni compaesani avrebbero visto in compagnia di Massimo Colantoni al termine delle riprese.

Un epilogo contrario avrebbe avuto anche l'unica coppia uscita insieme dal falò di confronto. David Scarantino e Cristina Incorvaia, infatti, avrebbero posto fine alla loro frequentazione su volere dell'ex dama del Trono Over.