Ieri sera è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con la prima stagione di Riviera, diviso in tre episodi. Georgina, dopo aver perso il marito, sarà alle prese con le indagini sulla sua morte. La puntata scorsa e quella andata in onda ieri sera sono ritrasmesse in replica sul sito Mediaset Play, che permette di vedere in streaming la Serie TV la stessa sera della messa in onda.

Riassunto terza puntata di Riviera

Nel primo episodio dal titolo Tableaux de famille, Georgina scopre nella cassaforte un prezioso oggetto, un file di Costantine che contiene una collezione d'arte e cerca di trovare altri informazioni finché si delinea un ritratto del marito che la stupisce.

Delormes riesce ad assicurare Negrescu alla giustizia.

Nel secondo episodio dal titolo Elena, la bella protagonista della serie tv coglie l'occasione della sua partecipazione al sontuoso gala della Fondazione Clios per incastrare un delinquente, ma a sua volta si ritrova davanti una sgradita sorpresa.

Nel terzo episodio dal titolo Travail d'artiste, la famiglia Clios viene sottoposta ad un interrogatorio, visto che il party che hanno realizzato ha finito per trasformarsi nella scena di un crimine. Delormes fa un prezioso ritrovamento, dei pezzi dello yatch esploso, che potrebbero dare una svolta alle indagini.

Trama serie ed info su dove rivedere la fiction

Riviera è un thriller diretto da Neil Jordan che riprende una sceneggiatura di John Banville. Georgina Marjorie Clios è una giovane americana che si occupa di arte, la sua vita subisce un duro colpo quando a distanza di un anno dalla sue nozze, il marito Constantine muore. L'incidente avviene su uno yacht di proprietà di un commerciante d'armi russo, che viene fatto esplodere. Cominciano così le sue indagini sull'uomo che ha sposato.

Chi si fosse perso le prime puntate di questo interessante thriller drama può rivederle su Mediaset Play, sito disponibile anche tramite app, che si può scaricare su tablet, pc e smartphone. Ieri sera la puntata poteva essere vista sempre dal medesimo sito anche in streaming. Per visionare tutto ciò che è presente sul sito ci si deve registrare, compilando una scheda e confermando via mail l'avvenuta registrazione.

La puntata scorsa ha avuto un buon riscontro di pubblico registrando il 26 giugno l'11,49% di share con un seguito di 1,8 milioni di telespettatori, la puntata di ieri sera ha fatto scintille e mantenuto tanto suspense sul finale della storia, si vedrà se dopo un inizio non esaltante avrà maggiore seguito.

La fiction ha una seconda stagione che chi è abbonato a Sky può seguire in questo periodo. Il canale, infatti, sta trasmettendo le puntate tutte nuove, in contemporanea con la messa in onda di Canale 5 della prima stagione.