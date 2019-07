La crisi tra Soleil e Jeremias sembra essere rientrata ufficialmente. Nei giorni scorsi sui vari siti di gossip non si è parlato d'altro che dei problemi in corso tra i due ex naufraghi dell'Isola dei famosi. Si vociferava che alla base di essa ci fosse la presenza di un'ex protagonista di Uomini e donne che 'gravitava' nell'orbita del fratello di Belen e Cecilia ma a quanto pare questa non è la verità dei fatti. A fare un po' di chiarezza, infatti, sono stati proprio i due diretti interessati in un'intervista che hanno rilasciato questa settimana a 'Chi'.

La confessione di Jeremias e Soleil sulla crisi di coppia

Nel dettaglio, la bella Soleil ha precisato che alla base di questa crisi che hanno vissuto non c'è stato nessun tradimento, così come era stato scritto sui social e sul web. Il motivo, infatti, ha a che fare con la gelosia di Jeremias, il quale non ha gradito che la sua fidanzata avesse indossato, durante un giro in barca con altre persone, un costume molto aderente e trasparente.

Soleil ha raccontato che tutto è nato da lì e in particolare dal modo in cui Jeremias le ha fatto notare questa cosa: l'ex protagonista di Uomini e donne non ha gradito le parole e i termini utilizzati dal fratello di Belen che a sua volta ha deciso di andare via, abbandonando la gita in barca che stavano facendo.

'Non mi piaceva il contesto. Ero infastidito', ha spiegato Jeremias nel corso dell'intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, aggiungendo che dopo il 'fattaccio' ha scelto di bloccarla su Instagram perché voleva stare da solo e non vedere altre foto della sua fidanzata che avrebbero potuto dargli fastidio.

Adesso, però, la crisi tra i due sembra essere passata: Jeremias e Soleil, infatti, hanno ammesso di essersi chiariti e di aver messo una pietra sopra a questo malinteso, pronti a riprendere in mano la loro vita di coppia che sembra promettere molto bene per il futuro.

La coppia Soleil-Jeremias sogna anche dei figli: 'Ma adesso è presto'

I due, infatti, hanno scelto di intraprendere la convivenza: da qualche settimana hanno preso casa assieme a Milano e vivono così sotto lo stesso tetto; inoltre, hanno confessato che ad entrambi piacerebbe molto allargare la famiglia e quindi avere dei bambini.

'Amiamo entrambi i bambini', hanno dichiarato Soleil e Jeremias aggiungendo che non vedono l'ora di averli. Al momento, però, sembra tutto molto presto e proprio la bella Soleil ha frenato l'entusiasmo, precisando che i tempi non sono ancora 'maturi' per progettare di avere dei figli. E così nel frattempo Jeremias continua a fare 'pratica' con Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino.