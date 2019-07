Stando alle dichiarazioni che hanno rilasciato ultimamente Cecilia e Jeremias, sembra che la maggior parte dei membri della famiglia Rodriguez non approvi la love story che è nata tra l'ex cognato Andrea Iannone e Giulia De Lellis. L'argentino, interpellato dalla rivista "Chi" sull'argomento, si è limitato a dire che vede bene insieme l'influencer e il pilota perché hanno molte cose in comune: le sue parole sono sembrate una frecciatina neppure troppo velata alla neo-coppia.

Jeremias commenta la coppia De Lellis-Iannone

"Sono entrambi alti un metro e una banana, quindi penso che si troveranno bene", aveva detto Cecilia Rodriguez un paio di settimane fa sulla coppia che in tanti hanno ribattezzato come la più chiacchierata dell'estate, ovvero quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

La bella argentina, però, sembra non essere l'unica componente della famiglia a non apprezzare questo legame: anche Jeremias, intervistato da "Chi", ha punzecchiato l'ex corteggiatrice e il motociclista con una battuta che sta facendo il giro del web.

Al giornalista che gli ha chiesto di esprimere un pensiero sulla relazione che il suo ex cognato ha iniziato con la 23enne romana, il fidanzato di Soleil Sorgè ha fatto sapere: "Hanno delle cose in comune, li vedo bene insieme".

Se apparentemente questa dichiarazione non sembra una frecciatina velenosa alla coppia, è collegandola a quanto affermato da Cecilia che porta a pensare che nessuno dei fratelli di Belen sia favorevole a questo fidanzamento.

Ricordiamo che Jeremias conosce molto bene sia Andrea che Giulia: con il centauro ha sempre avuto un bel rapporto d'amicizia (è stato lui a presentare la sorella maggiore allo sportivo), mentre con la fashion blogger ha convissuto per due mesi nella Casa del Grande Fratello Vip circa un anno e mezzo fa.

I retroscena della lite tra Jeremias e Soleil

Oltre a commentare con freddezza la liaison tra la De Lellis e Iannone e con felicità la reunion tra sua sorella Belen e Stefano De Martino, a "Chi" Jeremias ha spiegato cos'è successo ultimamente nella sua vita privata.

Una decina di giorni fa, infatti, era emersa la notizia di un'improvvisa rottura tra l'argentino e Soleil Sorgè: sembrava che i due si fossero detti addio in seguito ad una brutta lite scoppiata mentre erano in vacanza in Sicilia.

Dietro questa ricostruzione c'è un fondo di verità. Soleil infatti ha ammesso: "Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro: si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me l'ha fatto notare".

Rodriguez ha aggiunto: "Non mi piaceva il contesto, ero infastidito e così ho deciso di andare via".

Ad ogni modo, i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi (che prossimamente potrebbero partecipare ad un altro reality, Temptation Island Vip 2) hanno confermato di aver fatto la pace e di aver iniziato una convivenza a Milano.