A meno di un mese dalla consueta pausa estiva, la soap Un posto al sole tornerà in onda questa sera su Rai 3. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 22 al 26 luglio, in particolare, si preannunciano carichi di adrenalina per uno dei personaggi più amati della produzione partenopea: Diego Giordano. L'uomo, mai completamente ristabilitosi dopo la separazione con la compagna, cadrà in uno stato di profondo malessere che preoccuperà Raffaele.

Il più grande dei fratelli Giordano, infatti, mediterà di compiere un gesto estremo che potrebbe compromettere seriamente la sua vita. Sarà a quel punto che il padre, sempre più preoccupato, deciderà di ricorrere all'aiuto della compagna. Raffaele e Ornella cercheranno, infatti, di supportare Diego e di trovare, finalmente, una soluzione al suo malessere psicologico.

Otello sempre più sofferente per l'assenza di Teresina

Ma i problemi sentimentali non riguarderanno solo il personaggio di Diego.

Anche Otello, infatti, attraverserà un periodo particolarmente difficile a causa dell'assenza prolungata di Teresina. Nonostante l'attrice abbia più volte chiarito le sue intenzioni di non ritornare a far parte del cast, le prossime puntate di Un posto al sole si focalizzeranno sul suo personaggio tramite il ricordo del compagno. Il simpatico Testa, infatti, dovrà decidere se partecipare o meno ad un motoraduno.

Una passione che, in passato, era stata motivo di litigio nella coppia. Sarà proprio questa l'occasione, per Otello, di ritornare a pensare alla sua amata e decidere finalmente se sia arrivato il momento di voltare pagina.

Filippo confessa a Serena di volere un altro figlio

L'altra storyline che verrà affrontata nei prossimi episodi di Un posto al sole riguarderà Serena e Filippo. La coppia, dopo i numerosi problemi lavorativi degli ultimi tempi, deciderà di concedersi una rilassante gita in barca.

Dopo qualche ora di meritato relax, tuttavia, un'inaspettata rivelazione di Filippo rischierà di compromettere la buona riuscita della gita. L'uomo confesserà alla compagna di esser pronto ad avere un altro figlio. Un proposito che si scontrerà con i desideri di Serena che invece si dirà contraria alla possibilità di affrontare una nuova gravidanza. Nel frattempo, la figlia della coppia sarà affidata alle cure del nonno.

Le condizioni di Arturo potrebbero aggravarsi

Infine non mancheranno colpi di scena anche per quanto riguarda la sofferta storyline che, ormai da settimane, coinvolge Marina ed Arturo. La donna cercherà, infatti, di trascorrere molto tempo insieme al padre consapevole che le sue condizioni mediche potrebbero peggiorare in fretta. Una possibilità che spingerà, inoltre, la Giordano a rivolgersi ad un legale per riabilitare il buon nome di Arturo prima che sia troppo tardi.