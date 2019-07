Proseguono gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni rivelano che, nelle puntate del mese di agosto, ci saranno dei colpi di scena importanti nella vita di Engin e Fatos. I due innamorati dovranno difendere il proprio amore e saranno chiamati a fare i conti con degli ostacoli capaci di mettere in pericolo i loro sentimenti.

Ci sarà un cambiamento riguardo al comportamento di Fatos, che sorprenderà l'attuale fidanzato e comincerà a creare confusione nell'animo di Engin. Quest'ultimo penserà all'idea del matrimonio con la ragazza, ma la giovane donna vedrà l'avvocato come un semplice amico. La questione si complicherà dopo che Fatos farà delle confessioni inaspettate a Tarik dando inizio ad un nuovo triangolo amoroso. L'uomo dimostrerà di nutrire un sentimenti importanti nei confronti della ragazza e si candiderà a essere il maggiore rivale di Engin, mettendo in pericolo i piani del legale.

Fatos vive un intreccio amoroso simile a quello di Nazli

Fatos si troverà a vivere una situazione analoga a Nazli ma, a differenza sua, la Piran sarà in procinto di convolare a nozze con Ferit. Engin vivrà un momento di smarrimento e non sarà al corrente del fatto che la sua attuale fidanzata ha intenzione di terminare la relazione con lui. La giovane donna dimostrerà di avere le idee confuse e vorrà trovare una soluzione per risolvere i suoi problemi.

La ragazza cercherà così di organizzare un incontro con l'avvocato per comunicargli come si sta evolvendo la situazione, in quanto Fatos penserà di essere pronta per compiere la sua scelta.

La rabbia di Tarik nei confronti della giovane donna

La fidanzata di Engin si mostrerà sicura di fare la scelta giusta terminando la storia con il legale ma dovrà trovare un modo giusto per comunicargli la notizia.

Fatos deciderà di organizzare una cena con Engin, con l'intento di parlargli dell'intenzione di mettere fine alla relazione. La ragazza penserà di motivare la sua decisione dicendo di non provare il sentimento forte di un tempo nei confronti del fidanzato. La serata però prenderà una piega inaspettata in quanto Engin, pensando si tratti di una cena romantica, coglierà l'occasione per fare una dichiarazione d'amore all'attuale fidanzata.

L'uomo chiederà la mano di Fatos, che non saprà cosa rispondere, sorpresa da questa mossa improvvisa del socio. La ragazza parlerà della questione con Tarik, che non nasconderà la sua rabbia nei confronti di Fatos salutandola nel peggiore dei modi e lasciandola sola davanti al ristorante della Piran.