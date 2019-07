Torna l'appuntamento con le novità di Una vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra in onda da oltre quattro anni in Italia. Nelle prossime puntate italiane, in programma tra qualche settimana su Canale 5, Samuel Alday dimostrerà la sua vera natura di fronte ad Ursula Dicenta. L'uomo, infatti, confesserà alla darklady, rinchiusa in manicomio, che ha intenzione di sbarazzarsi di Moises, il primogenito di Blanca e Diego.

Una Vita: Ursula rinchiusa in manicomio

Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle nuove puntate in onda a breve su Canale 5 si soffermano su Samuel (Juan Gareda), il quale diventerà l'antagonista principale dello sceneggiato dopo l'entrata in manicomio di Ursula (Montserrat Alcoverro). L'Alday, infatti, dimostrerà di essere una minaccia per Moises, il figlio appena ritrovato di Blanca e Diego. Tutto inizierà precisamente quando Blanca ed i fratelli Alday decideranno di far perdere il lume della ragione alla Dicenta dopo aver riabbracciato il figlio rapito.

La vedova di Jaime, infatti, sarà protagonista di innumerevoli colpi di testa, visto che nessuno le restituirà il bambino, che credeva suo figlio.

Nel frattempo Acacias 38 giungerà il signore Koval, che dimostrerà di avere un legale con la terribile dark lady. Infatti offrirà al commissario Aurelio Mendez dei soldi per rinchiudere sua figlia nell'istituto psichiatrico visto che gli aveva rovinato l'esistenza fin dalla nascita.

Samuel impedisce la partenza di Blanca e Diego

Le nuove trame di Una Vita rivelano che Blanca e Diego (Ruben De Eguia) decideranno di abbandonare Acacias 38 per permettere al figlio di vivere felice e contento. Di conseguenza, il giovane troverà lavoro presso una miniera. Una notizia che non sarà accolta con entusiasmo dal fratello Samuel che tenterà di rimandare la sua partenza e quella della Dicenta, ancora sua moglie a tutti gli effetti.

La coppia, a questo punto, acconsentirà a prolungare la permanenza per un'altra settimana per gestire gli affari legati all'eredità del povero Jaime Alday.

L'Alday vuole sbarazzarsi di Moises

Samuel si rifiuterà di trasferirsi insieme alla coppia a Huelva, tanto da dare l'impressione di avere un altro piano diabolico nella mente. I telespettatori di Canale 5, a questo punto, assisteranno ad un flashback dove il ragazzo prometterà ad Ursula di portare a termine il piano che si erano prefissati: uccidere Moises per far soffrire Blanca (Elena Gonzalez) ed Diego per l'eternità.

Il piano dell'Alday andrà in porto? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate ad Acacias 38, ricordando che per vedere le puntate perse basterà collegarsi su "Mediaset Play".