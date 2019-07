Saranno abbastanza movimentate le puntate della nuova soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che il pubblico italiano vedrà la settimana prossima. Le anticipazioni ci dicono che Demet, dopo aver ottenuto finalmente il ruolo di tutrice legale del piccolo Bulut insieme al marito Hakan, si troverà alle prese con un grosso problema. La sorella di Deniz non appena scoprirà di essere in stato interessante prenderà una drastica decisione all’insaputa del consorte. L’ex fidanzata di Ferit Aslan fisserà un appuntamento in un ospedale per interrompere la sua Gravidanza.

L’Aslan e la Piran si baciano, il ritrovamento di Bulut

Negli episodi in onda su Canale 5 dall’8 al 12 luglio 2019 Nazli, a seguito della sentenza del magistrato che riterrà opportuno confermare la custodia del piccolo Bulut agli Onder, avrà una discussione accesa con la sorella. L’aspirante chef si scaglierà contro Asuman per aver rovinato la vita di un bambino e di Ferit. La giovane Piran si difenderà facendo presente alla cuoca che anche lei ha influenzato la decisione del giudice.

Dopo aver ottenuto l'affidamento di Bulut, Demet e Hakan si presenteranno alla Pusula Holding e, con il loro atteggiamento da padroni, faranno andare su tutte le furie l’Aslan. Intanto la coinquilina di Fatos si recherà alla villa del suo datore di lavoro con l’intenzione di rivelargli il tradimento della sorella. Nazli e Ferit, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, si scambieranno un bacio appassionato. Quest’ultimo e la sua cuoca, dopo aver dormito insieme sul divano, si risveglieranno e riceveranno la visita di Deniz.

Intanto Bulut, non contento di dover vivere con Demet e Hakan si vendicherà, scappando di casa. Non appena verranno a conoscenza della scomparsa del bambino, la Piran e l’Aslan si metteranno subito alla sua ricerca riuscendo a ritrovarlo nell’appartamento dei suoi defunti genitori.

Ferit chiede delle spiegazioni a Nazli, Demet decide di abortire

Purtroppo Bulut si vedrà costretto a tornare con gli Onder. Nazli farà di tutto per evitare Ferit che le chiederà delle spiegazioni per il suo sfuggente atteggiamento.

Il ricco imprenditore cercherà di parlare con la sua cuoca del bacio che si sono scambiati senza riuscirci. Ancora una volta la sorella di Asuman prenderà le distanze dal suo datore di lavoro. Intanto Demet, dopo essere venuta a conoscenza di essere incinta, dirà ad una ginecologa di voler abortire. In seguito Hakan, oltre a congratularsi con Deniz per l’apertura del suo locale, lo spronerà ad inseguire i suoi sogni. Nel contempo Ayla, sempre più decisa a tornare con il suo ex fidanzato, preparerà un piano per fargli capire che Nazli lo considera soltanto un amico.

Successivamente Deniz si arrabbierà con Fatos per aver impedito ad Ayla di svelare i segreti di tutto il gruppo. Infine Ferit scoprirà che il fratello di Demet prova amore nei confronti della sua cuoca mentre Hakan continuerà ad essere all’oscuro dell’inaspettata gravidanza della moglie.