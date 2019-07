L’1 luglio su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa verrà trasmessa la seconda puntata di Temptation Island. Tra i telespettatori c’è grande attesa, visto che la sesta edizione è partita col botto. Infatti, non era mai capitato che dopo sole 4 ore dalla prima registrazione, uno dei fidanzati richiedesse un confronto anticipato con la sua fidanzata. Quest’anno molte coppie sono in difficoltà fin dall’inizio.

I protagonisti della seconda puntata con tutta probabilità saranno Nunzia e Arcangelo.

Fin dal primo momento le parole del ragazzo nel video di presentazione, hanno fatto discutere il web. Arcangelo in particolare ha legato con una delle single nel villaggio. Proprio per questo motivo, Nunzia dopo aver visto qualcosa che l’ha turbata ha richiesto un falò di confronto. Se il giovane accetterà l’incontro non è dato saperlo. Su questo fronte gli autori sono stati molto attenti a non far trapelare tante informazioni sulle coppie.

Se questa è la situazione tra Nunzia e Arcangelo, Nicola Tedde non se la passerà meglio.

Il giovane originario di Cuneo nel pinnettu verrà messo al corrente dal conduttore che la sua fidanzata Sabrina entrerà nella casa dei single dove non ci sono telecamere.

Massimo andrà su tutte le furie per un video sulla sua fidanzata Ilaria. David Scarantino invece, verrà messo a dura prova da Cristina Incorvaia, poiché andrà a cena con un single. Infine, Vittorio e Andrea saranno attenti a visionare i comportamenti delle rispettive fidanzate: Katia e Jessica.

Ida e Raffaella svelano un'anticipazione

Nei giorni scorsi indirettamente Raffaella Mennoia e Ida hanno svelato alcune anticipazioni, riguardo l’ultima registrazione del reality. Mentre la Mennoia si è solo limitata ad inquadrare i rispettivi villaggi, Ida in un video ha fatto i nomi di Ilaria e Massimo. I telespettatori più attenti dopo lo spoiler di una delle autrici, hanno ipotizzato che la coppia romana riuscirà a resistere tutti e 21 giorni all’interno del programma. Il mistero però rimane aperto, perché Federica Lepanto (molto vicina a Massimo) è già tornata sui social.

Filippo Bisciglia lontano dalla versione Vip

Alcuni rumors hanno individuato in Filippo Bisciglia come conduttore di Tempation Island Vip. A smentire la notizia ci ha pensato una fonte vicina al sito Fanpage. Dopo la conduzione magistrale dello scorso anno affidata a Simona Ventura, è ancora incerto il futuro del reality di Canale 5. Stando ad alcune indiscrezioni sembra che anche Ilary Blasi abbia rifiutato la proposta, poiché sia più propensa ad accettare la conduzione di Giochi senza frontiere.

Per ulteriori notizie, bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Mediaset.