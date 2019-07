Nuovi episodi con la soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che ha cresciuto generazioni di italiani. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 8 per arrivare fino a venerdì 12 luglio spiegano che Alberto non si tirerà indietro dal piano volto a vendicarsi nei confronti di Roberto. L'avvocato troverà una soluzione per impedire al dottor Ferri e al figlio di realizzare il progetto del chartering. Il Palladini si impegnerà per tenersi in contatto con le persone alle quali si sono rivolti Roberto e Filippo per impegnarsi nel noleggio delle barche di lusso.

Franco, dal canto suo si renderà protagonista di un chiarimento con l'amico Ciro, al quale ha dimostrato sostegno in un momento difficile della sua vita ma ha perso la fiducia dell'uomo. Il signor Boschi sarà pronto per perdonare il pugile, ma potrebbero esserci altre novità per il ragazzo. Nel frattempo Vittorio entrerà in crisi dopo aver fatto i conti con le insistenze della madre che vorrà conoscere la fidanzata del figlio.

Il piano di Alberto per fermare Roberto e il figlio

Il giovane Del Bue sarà stanco della presenza asfissiante della madre e finirà per complicare la situazione con Alex chiedendole di fare un viaggio.

Il figlio di Guido dimostrerà di avere le idee confuse in quanto nella sua mente rimane il ricordo dei momenti passati con Anita. Roberto e Filippo vorranno festeggiare il traguardo raggiunto durante il viaggio di affari nella città di Londra e non penseranno che Alberto sia interessato a fermare il progetto. Il dottor Palladini fisserà un incontro con l'intermediario di Londra e lo vorrà spingere a firmare per la sua azienda.

Franco ha modo di chiarire la situazione con Ciro

Franco saluterà Ciro che sarà in partenza e dimenticherà le tensioni incontrate con il ragazzo per il comportamento assunto nei confronti di Angela.

Marina, dal canto suo dovrà gestire un momento difficile sul piano lavorativo per via dello scontro continuo tra Alberto e Roberto, ma la situazione si complicherà per la donna. La signora Giordano verrà chiamata da un operatore che lavora presso la mensa dei poveri e le darà delle informazioni sulla persona recatasi nella sua villa.

Otello si reca al comando dei vigili per salutare i colleghi

Otello sarà stanco della monotonia delle sue giornate e penserà che possa rendere felici Cotugno e Cerruti facendo una visita al comando.

Diego accetterà di mantenere un rapporto d'amicizia con Beatrice mettendo da parte il rancore nei confronti dell'ex fidanzata. Marina (Nina Soldano), invece, avrà un incontro con Arturo con il quale avrà modo di chiarire la questione dopo aver fatto delle indagini: infine Otello salverà la vita a un amico e diventerà la nuova star del web.