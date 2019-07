Imprevedibile e fuori dagli schemi. Nei giorni scorsi Taylor Mega si è resa protagonista di un gioco con i suoi numerosi follower. L’avvenente friulana è seguita da oltre 1,8 milioni di ammiratori con i quali interagisce quotidianamente tra quiz, domande a tema e promozione di prodotti. Questa volta l’ex naufraga ha deciso di farsi ‘telecomandare’ dai suoi fan.

Dalla prima colazione all’outfit passando per gli scherzi telefonici ed un bagno in stile Anita Ekberg in una fontana pubblica con la Mega che ha affidato ogni scelta ad un sondaggio social ed ha seguito alla lettera i consigli degli ammiratori.

La folle giornata dell’influencer marketing è iniziata con la colazione alla ‘tedesca’ che ha prevalso sulle altre opzioni che la venticinquenne aveva inserito su Stories.

I sondaggi di Taylor Mega e la folle giornata consigliata dai follower

Dopo aver incamerato energie a sufficienza per iniziare la giornata con il piede giusto, Taylor Mega ha nuovamente chiesto aiuto ai suoi follower per l’outfit da indossare con lo stile ‘ignorante’, e decisamente audace, che ha vinto il ballottaggio con l’eleganza.

La friulana ha così indossato un pantalocino di jeans cortissimo, un costume intero ed un paio di pantofole a forma di unicorno.

Subito dopo l’influencer marketing si è recata in centro a Milano per una passeggiata che ben presto si è trasformata in un supplizio per via dell’afa. I fan le hanno consigliato di cercare refrigerio con un bel bagno in una fontana cittadina. Taylor Mega non si è tirata indietro e, dopo aver trovato senza acqua la fontana in Piazza Cadorna, si è ‘tuffata’ in quella posizionata nei pressi del Castello Sforzesco.

La proposta indecente dell'influencer marketing ad una coppia

Taylor Mega non si è fermata qui ed, alquanto divertita dal singolare gioco, ha continuato a lanciare sondaggi. Si è passato così alla scelta del personaggio televisivo al quale fare uno scherzo telefonico. Alla fine la scelta è ricaduta su Giancarlo Magalli, che superate le iniziali perplessità, si è prestato con entusiasmo al gioco. Non sono mancati momenti bollenti con l’influencer marketing che ha improvvisato un sensuale carwash al semaforo prima di tentare di vendere la sua Maserati in un campo rom.

La giornata sui generis dell’ex naufraga si è conclusa con una proposta indicente.

Taylor Mega ha fermato una coppia ed ha offerto 800 euro ad una ragazza per consumare un rapporto intimo con il fidanzato ma la giovane non ha accettato ed i soldi sono tornati nella tasca della venticinquenne. In considerazione dell’entusiasmo riscosso per l’originale gioco social non è da escludere che la friulana conceda il bis in futuro.