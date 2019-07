Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca con Ozge Gurel e Can Yaman che ogni giorno totalizza più di due milioni e mezzo di telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler della nuova puntata, che andremo a vedere lunedì 15 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 rivelano che Asuman Piran ricatterà Demet dopo aver scoperto la sua intenzione di abortire, mentre Deniz finirà dietro le sbarre dopo essere rimasto coinvolto in una rissa.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Bitter Sweet, andata in onda venerdì 12 luglio su Canale 5, abbiamo visto Deniz gettarsi nella ristrutturazione del suo nuovo locale. In questo frangente, Hakan (Necip Memili) lo ha invitato a seguire il suo sogno, sebbene il mondo dell'imprenditoria sia molto spietato. Più severo è stato Ferit, che gli ha rammentato di tenere i piedi ben piantati in terra.

L'Aslan ed il fratello di Demet, infatti, hanno dato vita ad un triangolo amoroso con la cuoca. A tal proposito, Alya (Türkü Turan) ha messo zizzania tra di loro quando ha detto a Deniz che il foulard di Nazli si trova in camera da letto dell'affarista. Il musicista, a questo punto, ha capito di essersi innamorato profondamente della Piran, mentre Hakan e Demet (Alara Bozbey) hanno deciso di prendere alloggio in una nuova casa per le vacanze. Infine la Onder ha preso appuntamento in un ospedale per procedere all'interruzione volontaria di gravidanza.

Asuman ricatta Demet

Le trame di Bitter Sweet, riguardante la puntata numero 26 in programma lunedì 15 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, segnalano grandi colpi di scena. In particolare Asuman (Ilayda Akdoğan) scoprirà che Demet ha intenzione di abortire. A questo punto la Piran minaccerà di raccontare tutto ad Hakan nel caso riveli che è stata lei a scattare le fotografie ai documenti sull'affido di Bulut. Uno stratagemma che ha fatto perdere il processo a Ferit (Can Yaman).

Deniz finisce in carcere

In contemporanea a tutto ciò Deniz (Hakan Kurtas) sarà colto da un attacco d'ira dopo aver scoperto che l'Aslan prova dei sentimenti per Nazli (Ozge Gurel). Per tale ragione il fratello di Demet si precipiterà in un locale dove inizierà una violenta discussione con due avventori rei di aver fatto delle avance ad alcune clienti. Il ragazzo, a questo punto, finirà dietro alle sbarre con l'accusa di aver partecipato ad una rissa.

Fortunatamente Hakan Onder si proporrà di aiutarlo a farlo uscire tramite il pagamento di una cospicua cauzione. Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che per rivedere queste puntate basterà collegarsi al portale web "Mediaset Play".