L'ex concorrente dell'edizione 2018 di Temptation Island stronca le coppie di quest'anno e si accoda al pensiero popolare circa la buona fede delle suddette. Queste le parole di Raffaella Giudice a Fanpage.it: "Quest'anno sono davvero sconvolta dalle coppie che vi stanno partecipando. Mi sembra tutto molto finto e tutto già preparato". Dunque, secondo Raffaella, nell'edizione di quest'anno le varie coppie starebbero solo fingendo all'interno del reality di Mediaset condotto da Filippo Bisciglia.

Ma non è tutto, perché la compagna di Andrea dice che fa fatica proprio a fidarsi della buona fede di alcuni concorrenti di quest'anno. Ovviamente, l'argomento più ricorrente riguarda il fatto che molte fidanzate si sono avvicinate con una facilità incredibile ai tentatori del villaggio in Sardegna. Sembrerebbe che le ragazze che sono entrate all'interno del reality estivo, avessero già chiaro l'epilogo dei 21 giorni sull'isola.

Raffaella dice la sua sulle coppie di quest'anno

Infatti, la Giudice ha continuato dicendo: "Io sono proprio sconvolta dalla leggerezza con cui le ragazze fidanzate si approcciano con i single.

Sembrerebbe proprio che le coppie siano entrate a Temptation Island già lasciate". Una delle cose che ha particolarmente colpito Raffaella è che Katia si sia messa a ridere durante il falò: "E' la prima volta nella storia del programma che vedo ridere durante il falò che rappresenta un momento molto serio. Io non riesco proprio a comprendere come faccia, vista l'ansia di questi momenti".

Ma, allo stesso tempo, l'ex concorrente non vuole proprio pensare che ci sia stato un accordo precedente, altrimenti ci finirebbe anche la redazione di mezzo.

E poi, sempre riguardo a questo argomento, ha affermato che non avrebbe nemmeno senso fare un accordo solo per avere un maggior numero di follower, visto che poi alla lunga i telespettatori capirebbero perché non sono stupidi.

Inoltre, la ragazza ha voluto dire la sua riguardo all'edizione a cui ha preso parte, specificando che l'anno scorso le cose andarono diversamente. Invece, per la Giudice, quest'anno i ragazzi sembrerebbe proprio che stiano puntando a quello che c'è dopo il programma, ovvero la notorietà.

Infine, alla domanda sul fatto che questo tipo di polemica investì anche una coppia dell'anno scorso, la fidanzata di Celentano ha risposto: "Si, il caso di Lara e Michael in cui appena finito il programma lui tirò fuori gli audio di lei che diceva di aver partecipato solo per conquistarsi la popolarità e metterlo in ridicolo davanti a tutta Italia". Infatti, sembrerebbe proprio che lei avesse scoperto il tradimento del suo attuale fidanzato, un giorno prima di prendere parte al Reality Show prodotto da Maria De Filippi.