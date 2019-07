Paola Di Benedetto e Federico Rossi, da circa una settimana, non sono più una coppia. La decisione della rottura è arrivata direttamente dall'ex Madre Natura di Ciao Darwin, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. A fare chiarezza sull'addio tra i due giovani ci ha pensato Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini.

La Di Benedetto, senza mezzi giri di parole, aveva annunciato l'addio al cantante del duo Benji e Fede; la modella avrebbe raccontato di aver ricevuto una mancanza di rispetto da parte del suo fidanzato, da non poterci passare sopra. A fornire ulteriori spiegazioni sulla rottura dei due, sono arrivati i rumors del settimanale di Gossip.

Emma Muscat possibile causa della separazione tra Paola e Federico

Stando al settimanale Paola e Federico si sarebbe lasciati a causa di una terza persona. Il giovane cantante, mentre era fidanzato con la modella vicentina, si sarebbe lasciato andare a qualche avance di troppo nei confronti di Emma Muscat. Quest'ultima è nota al piccolo schermo per aver partecipato ad Amici e per aver iniziato una relazione con il rapper Biondo.

Sulle pagine del settimanale si legge che la Di Benedetto, dopo le numerose voci giunte al suo orecchio, avrebbe deciso di parlare direttamente con la Muscat. A quel punto la cantante avrebbe vuotato il sacco, confessando di aver avuto un flirt con Federico Rossi. Se Federico e la sua collega abbiano avuto qualcosa di più di un flirt non è dato saperlo, ma al momento Paola Di Benedetto sembra essere intenzionata a non tornare più sui suoi passi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

L'influencer intanto, in questi giorni, si sta divertendo nella splendida cornice di Capri con due amiche d'eccezione: Aurora Ramazzotti e Sara Daniele.

La notizia dell'addio tra l'ex naufraga e il cantante è risuonata come un fulmine a ciel sereno. Dopo i primi commenti negativi sulla coppia, anche i fan più scettici avevano iniziato a ricredersi sui due giovani.

Federico Rossi sarebbe ancora innamorato di Paola

Mentre Paola Di Benedetto sembra essere intenzionata a rimanere single per dedicare più tempo a sé stessa, Federico Rossi pare essere ancora innamorato dell'ex Madre Natura.

Il giovane cantante, al momento, si trova in giro per l'Italia per promuovere la sua nuova canzone, insieme al suo collega Benjamin Mascolo. Federico dopo essere finito nell'occhio del ciclone mediatico, per rispondere alle polemiche che lo hanno coinvolto nell'ultimo periodo, avrebbe fatto un gesto inaspettato. Tramite un commento social il cantante avrebbe risposto a muso duro a un utente dopo le critiche, tanto da mostrarsi geloso della sua ex fidanzata: "Lei non ti guarderebbe nemmeno col binocolo".

Infine, lo stesso Federico, avrebbe intonato una canzone inedita che parlerebbe proprio della storia d'amore con la modella.