L'ultima puntata di Temptation Island ha visto la fine della storia d'amore tra Jessica e Andrea: la coppia è giunta al capolinea dopo che la giovane ha confessato di provare delle emozioni per il tentatore con il quale ha stretto un rapporto speciale fin dai primi momenti del suo ingresso nel villaggio. La Battistello, infatti, dopo aver chiuso la sua storia che durava da due anni e mezzo, è uscita dal programma con Alessandro, ma qualcosa fa pensare che tra i due non abbia funzionato.

La complicità tra Jessica e Alessandro

Jessica da molto tempo dubitava della sua relazione: la giovane aveva deciso di stoppare i preparativi del matrimonio che avrebbe dovuto celebrarsi proprio lo scorso mese di giugno. Poi la decisione di entrare nel cast di Temptation Island: se Andrea si è chiuso in se stesso per riflettere su cosa andasse male nella sua storia, mostrandosi molto innamorato della sua donna, tutti hanno potuto notare la complicità nata fra Jessica e Alessandro.

Il tentatore ha fatto breccia nel cuore di Jessica: carezze, coccole e parole importanti hanno legato i due giovani. La fidanzata, noncurante di ciò che Andrea potesse pensare, si è lasciata andare, affermando di essere davvero interessata al single. Tra i due è nato innegabilmente qualcosa, tanto che Battistello, alla seconda richiesta di falò di confronto, si è presentata sicura di ciò che sentiva.

Dopo la rottura con Andrea, Jessica ha accettato di vedere Alessandro che ha richiesto di poterla incontrare. I due si sono abbracciati e, anche se hanno deciso di non baciarsi davanti alle telecamere per evitare ulteriore imbarazzo, mano nella mano hanno lasciato insieme il villaggio. Jessica e Alessandro hanno così espresso la volontà di approfondire la conoscenza lontano da tutti.

Jessica e Alessandro già al capolinea?

Adesso però qualcosa fa credere che tra Jessica e Alessandro qualcosa non sia andato per il verso giusto: la coppia potrebbe essere giunta già al capolinea.

A far sorgere i dubbi dei fan è il fatto che se Alessandro segue su Instagram, Jessica non ha ricambiato. Che la Battistello non sia più in buoni rapporti con il tentatore? Non si avrà una risposta definitiva fino a quando non andrà in onda la puntata riassuntiva di Temptation Island, poiché tutti i protagonisti non possono rilasciare dichiarazioni prima della conclusione.

Intanto però c'è chi ipotizza la possibilità di vedere Alessandro Zarino sul trono di Uomini e Donne il prossimo settembre.

Non sarebbe certo la prima volta che da tentatori si passa a tronisti: la scorsa stagione fu Teresa Langella a sedere sulla famosa sedia rossa dopo l'esperienza a Temptation Island. Ben presto tutte le verità verranno a galla e, nel frattempo, i telespettatori attendono ulteriori sviluppi sulla storia che vede protagonisti Ilaria e Massimo.