Nella prossima puntata di Temptation Island i telespettatori assisteranno a due falò di confronto di due coppie diverse. Il primo, che sarà tra Andrea e Jessica, verrà richiesto dal fidanzato, come si vede alla fine della terza puntata del programma. Non si conosce l'esito del confronto, ma nella pubblicità della prossima puntata viene mostrata Jessica che, confidandosi con la fidanzata Katia, rivela di aver paura di aver "forse esagerato [VIDEO]".

La coppia formata da Andrea e Jessica però non è l'unica che nel corso della quarta puntata chiederà un confronto: a sorpresa un'altra coppia farà la stessa richiesta. Gran parte del web è convinto che la coppia in questione possa essere quella formata da Katia e Vittorio, perché dalle ultime immagini si vede la fidanzata molto triste per aver visto Vittorio in atteggiamenti che non si sarebbe mai aspettata, cioè particolarmente vicino alla tentatrice Vanessa.

Un'altra coppia che potrebbe avere un confronto anticipato potrebbe essere quella formata da Nicola e Sabrina. Secondo molti telespettatori potrebbe essere proprio il fidanzato a richiedere un confronto immediato anticipato, per le molte immagini che ha visto nel corso delle prime puntate, che ritraevano Sabrina in atteggiamenti che non lo hanno reso felice della persona che ha al suo fianco.

Ilaria e Massimo si lasceranno

Ilaria e Massimo formano una delle sei coppie della sesta edizione di Temptation Island.

Lei 23 anni e commessa, lui 28 anni e titolare di un negozio di abbigliamento; sono fidanzati da due anni e convivono da uno. È Ilaria a scrivere alla redazione per partecipare al programma più seguito dell'estate, perché durante la convivenza sono iniziati i problemi. La fidanzata infatti prende la convivenza molto seriamente, mentre Massimo vuole continuare a poter essere libero, spensierato e potersi divertire, che sia con gli amici o con la PlayStation.

I problemi nella coppia sono emersi fin dalla prima puntata di Temptation Island quando il pubblico da casa ha potuto vedere un forte avvicinamento tra Massimo e la tentatrice Elena, ed il conseguente avvicinamento tra la fidanzata e il tentatore Javier. Nulla lascia immaginare come la coppia possa essere uscita dal programma insieme, ma il programma di Temptation Island non ha quasi mai ha l'esito immaginato, perché fino alla fine è impossibile capire cosa vogliano davvero le coppie di fidanzati.

Nelle ultime ore però un'amica di Ilaria in merito ha fatto sapere che la coppia si è separata. Non è la prima volta che il pubblico da casa viene a sapere com'è finita tra le coppie in gioco prima della fine del programma, ma non sempre le voci che circolano corrispondono alla verità.