il settimanale "Oggi" ha svelato che Silvia Toffanin, l'amatissima conduttrice di Verissimo, avrebbe detto di no per ben due volte a Mediaset. Nello specifico, pare che abbia rifiutato due proposte lavorative legate ai format di Maria De Filippi, cioè Temptation Island Vip e Amici Vip. L'azienda di Cologno Monzese sarebbe rimasta piuttosto spiazzata, anche se la motivazione della presentatrice veneta sarebbe stata piuttosto semplice: preferirebbe concentrarsi esclusivamente sul suo adorato programma Verissimo perché, lavorandoci ormai da molto tempo, sarebbe diventato una sorta di sua creatura, riscuotendo ogni anno un successo sempre maggiore.

L'ex letterina, infatti, ha iniziato a condurre il rotocalco del sabato di Canale 5 insieme ad Alfonso Signorini, ma già l'anno precedente si era ritagliata uno spazio del programma tutto suo. Da quando poi ne è diventata ufficialmente la padrona di casa, sono giunti tanti cambiamenti nella trasmissione, particolarmente apprezzati dal pubblico. E così la presentatrice vicentina avrebbe preferito non abbandonare Verissimo né rischiare di dedicargli meno attenzioni di quelle che ha rivolto al format in questi ultimi anni.

A questo punto, sembra che Amici Vip possa essere affidato a Michelle Hunziker - un'altra conduttrice molto amata dal pubblico italiano - mentre per quanto concerne Temptation Island Vip sarebbe emerso nuovamente il nome di Alessia Marcuzzi.

Una carriera in continua ascesa

Silvia Toffanin è divenuta nota al pubblico del piccolo schermo nel 2000 quando ha rivestito - insieme a Ilary Blasi, Alessia Ventura, Alessia Fabiani e non solo - i panni di Letterina nel programma Passaparola, il gioco a premi televisivo condotto da Gerry Scotti.

Nel 2002 decide di lasciare il game-show di Canale 5 per condurre, in sostituzione di Michelle Hunziker, Nonsolomoda. Si tratta di un programma che si occupa di tendenze di moda e che la porta, nel 2003, alla conduzione di Moda Mare a Porto Cervo. Nello stesso anno diventa la padrona di casa di Mosquito, magazine di attualità per giovani in onda il sabato pomeriggio su Italia 1.

Nel 2005 la Toffanin ottiene uno spazio all'interno del programma Verissimo, il talk-show in onda ogni sabato pomeriggio sotto la conduzione di Cristina Parodi, fino a diventarne l'anno seguente la presentatrice ufficiale insieme ad Alfonso Signorini.

Nel 2007 si laurea in Lingue e letterature straniere per divenire poi giornalista professionista. Nel frattempo continua a condurre sia Verissimo che Nonsolomoda, prima di abbandonare quest'ultimo nel 2009.

Silvia non è famosa solo per essere, ormai da oltre dieci anni, la "regina" dei salotti televisivi del sabato pomeriggio, ma anche per essere dal 2001 la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Una relazione di cui il gossip ha iniziato a parlare quando ormai la coppia aveva iniziato a frequentarsi già da un po' di tempo, vista la grande riservatezza sia della Toffanin che del compagno.

Nonostante le malelingue pensassero che la relazione non fosse destinata a durare, la coppia oggi è ancora unita e dal loro amore sono nati due figli: Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015.