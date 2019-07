Come la prima e la seconda puntata di Temptation Island, anche la terza ha confermato la tendenza del programma a veder crescere gli ascolti di volta in volta, visto che il programma ha raggiunto un nuovo record di ascolti con il 23.08% di share e 3.647.000 telespettatori. Questo aumento di ascolti è sicuramente dovuto anche alle storie delle sei coppie, che si fanno ogni puntata sempre più intriganti ed appassionanti; ma vediamo con ordine cosa è successo nella terza puntata, andata in onda l'8 luglio in prima serata su Canale 5.

Pubblicità

Pubblicità

Il docu-reality targato Mediaset è iniziato proprio da dove era rimasto, cioè dal secondo falò di confronto richiesto da Nunzia. Ed è proprio quest'ultima a parlare per prima, spiegando di aver richiesto il confronto non per giudicare Arcangelo, "come ho sempre fatto" ma perché i giorni in cui è rimasta sola le sono serviti per capire che era diventata una persona sempre pronta a fare la guerra contro di lui. Nunzia chiede quindi al fidanzato di fare il "gioco della verità" ed è quindi Arcangelo a prendere la parola per spiegare che "la verità è che tu non meriti chi sono io.

Pubblicità

Quello che hai visto è un uomo di m**da. In tutti questi anni mi sono sforzato ma non riuscirò mai a renderti felice." Nunzia apprezza molto le parole e le ammissioni di Arcangelo, ma quest'ultimo decide comunque di uscire dal programma separati, nonostante la sua ormai ex ragazza lo rincorra dopo che lui se ne è già andato dal falò.

Cosa è successo alle altre coppie

La coppia formata da Ilaria e Massimo nell'ultimo anno sta vivendo un momento di crisi, che continua anche all'interno dei due villaggi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Infatti, se Massimo continua ad avvicinarsi sempre più alla la tentatrice Elena, Ilaria sempre più delusa dal comportamento del fidanzato e convinta di essere stata più volte tradita, si avvicina al tentatore Javier. Quello che si vede nella terza puntata è un continuo avvicinamento di Massimo verso Elena, al punto da proporle di dormire insieme, e la successiva reazione di Ilaria che, in risposta, si butta tra le braccia di Javier per farsi consolare, dandole l'abbraccio più caloroso di sempre.

La coppia formata da Katia e Vittorio si è sempre distinta per la tranquillità di quest'ultimo e l'esuberanza della fidanzata. Se nelle prime puntate Katia si lamentava per l'inerzia del fidanzato e per non vedere mai un suo video, in questa puntata la situazione si rovescia. Katia infatti si ritrova a dover vedere un primo video nel pinnettu e poi un nuovo video al falò di confronto, perché Vittorio "si è svegliato tutti insieme [VIDEO]". Nei video mostrati a Katia si vede il suo fidanzato approfondire la conoscenza con la tentatrice Vanessa, mentre le racconta i dubbi sulla sua fidanzata e mentre l'accarezza e la coccola.

Pubblicità

Visione che ha lasciato Katia esterrefatta, forse perché non si aspettava di poter essere così gelosa di Vittorio, di fronte ad immagini come quelle che le sono state mostrate.

Passando invece alla coppia formata da Sabrina e Nicola, se per la fidanzata non ci sono immagini da vedere, Nicola non può dire la stessa cosa. Ancora una volta infatti è costretto a vedere Sabrina sempre più vicina al tentatore Giulio. Nelle immagini mostrate a Nicola si vede la sua fidanzata che, parlando con le altre fidanzate nel villaggio, si lascia andare e dice che se fosse stata senza telecamere avrebbe baciato Giulio già la seconda volta, ma essendo nel programma si trattiene.

Pubblicità

Questo è lo stesso motivo per cui, in altre immagini, si vede Sabrina titubante se chiedere o meno che il tentatore venga eliminato dal programma: ma alla fine dopo aver parlato con lui decide di passare nuovamente del tempo insieme, durante un'esterna, durante la quale Giulio le regala un corallo come ricordo di questa esperienza. Durante la visione di un video Nicola è così furioso che decide di interromperlo, perché non ha voglia di guardare, non pensava che potesse arrivare fino a questo "mi chiedo fino a che punto voglia arrivare. Ho lo stomaco che sta esplodendo, andrei a parlare adesso di là" e ancora "si sta rivelando la quarantaduenne che si vive la sua storia d’amore da ventenne”

La coppia formata da David e Cristina è entrata nel programma già in crisi, ma durante il percorso nei due rispettivi villaggi i problemi della coppia si stanno accentuando. Cristina infatti si sta avvicinando sempre più al tentatore Sammy, avvicinamento che non è piaciuto al suo fidanzato e che lo ha portato a conoscere la tentatrice Marianna. Anche in questa puntata David ha visto alcuni video della fidanzata, ma prima di vederli ha riservato per lei parole molto dolci, sottolineando quanto siano diventate lunghe le giornate in assenza di Cristina e spiegando che "l’unica cosa che vorrei ora e vederla arrivare per dirmi Andiamo via da qui insieme, mi manchi". A seguito di queste parole però arrivano i fatti ed anche in questa puntata, ci sono dei video da vedere che lo lasciano amareggiato: si tratta di immagini che ritraggono Cristina sempre più vicina a Sammy.

La puntata si conclude con la coppia formata da Andrea e Jessica. Durante le prime due puntate la fidanzata ha avuto modo di avvicinarsi molto al tentatore Alessandro, al punto da portare Andrea a chiedere un falò di confronto già alla prima puntata, ma al quale Jessica ha deciso di non andare. Il fidanzato in ogni puntata ha continuato a vedere video che ritraevano la sua Jessica sempre più vicina al tentatore. Se inizialmente Andrea sembra voler dare una possibilità di riscatto alla fidanzata, l'ultima puntata andata in onda termina con la sua richiesta di un nuovo falò di confronto: "mi ha portato qui per vedere lei che si fa la storiella? Io sono di là che ci penso ogni giorno, cosa che lei invece non fa. Per me può finire anche qua". Le immagini che ha visto sono molto forti, perché ritraggono Jessica mentre dorme insieme al tentatore Alessandro e mentre balla con lui; Alessandro bacia la coscia della sua fidanzata e lascia sul letto due foto che li ritraggono insieme con scritto "ti voglio bene piccola". Nel video mostrato al terzo falò dei fidanzati viene mostrata anche Jessica che, parlando con Sabrina, si lascia andare ed afferma che al contrario di quel che prova per Andrea, ha una forte ammirazione nei confronti di Alessandro, pur consapevole che non è bello da dire.