Sebbene Uomini e donne sia in vacanza, i suoi ex protagonisti continuano a far parlare di sé scatenando il Gossip estivo con litigi, rotture e chiarimenti inaspettati. È questo il caso dell'ex corteggiatrice Soleil Sorgè e di Jeremias Rodriguez che hanno vissuto qualche giorno di crisi a causa di un problema sopraggiunto durante le vacanze in Sicilia. Un post polemico di lei e il ritorno a Milano (da sola) avevano lanciato il sospetto che il loro amore fosse giunto al termine.

Pubblicità

Pubblicità

La causa, stando a quanto riportato dal settimanale 'Chi' sarebbe da attribuire ad un altro volto noto di Uomini e donne e il nome della persona in questione è stato poi reso noto dall'influencer Deianira Marzano: si tratterebbe di Mara Fasone. Ma le parole della "Terribile" non sono affatto piaciute all'ex tronista che ha deciso di replicare subito.

Il duro attacco di Mara Fasone a Deianira Marzano

Secondo Deianira Marzano, sarebbe stata Mara Fasone a scatenare la gelosia di Soleil Sorgè e il successivo litigio con Jeremias Rodriguez durante la vacanza in SIcilia.

Pubblicità

La pungente influencer ha spiegato che l'ex tronista di Uomini e donne e l'argentino sarebbero stati presentati da un'amico in comune, lo stesso che successivamente la Sorgè avrebbe smesso di seguire su Instagram. Ma se i due ex naufraghi dell'Isola dei famosi hanno subito chiarito di non essersi lasciati (precisando che i loro problemi sono in via di risoluzione), Mara Fasone ha comunque deciso di dire la sua, smentendo categoricamente le precedenti rivelazioni della Marzano, e lanciando a sua volta delle dure critiche nei confronti della napoletana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

A suo dire, infatti, "La Terribile" ha parlato senza essersi prima informata su come si sono svolti davvero i fatti. Ha poi aggiunto (usando affermazioni forti) che l'influencer avrebbe fatto meglio a chiamare direttamente la Fasone e a confrontarsi con lei, anziché dare adito a delle voci prive di fondamento e che hanno scatenato un gran polverone mediatico.

Mara Fasone sbotta: 'Non c'entro nulla con la rottura'

Dopo avere attaccato duramente Deianira Marzano, l'ex tronista di Uomini e donne Mara Fasone ha voluto anche mettere la parola fine alle voci secondo le quali Soleil e Jeremias si sarebbero lasciati per causa sua.

Dicendosi felice che la coppia abbia risolto i problemi, ha precisato: "Io non c’entro nulla con la rottura tra Jeremias e Soleil, semplicemente abbiamo passato un pomeriggio in barca con amici in comune": Ha quindi lanciato un'ulteriore frecciatina a colei che ha scatenato le polemiche delle ultime ore: "Fatti la tua vita e non parlare più di me, grazie in anticipo". Sarà davvero finita qui? In attesa di scoprire se arriverà un ulteriore botta e risposta mediatico, a mettere fine alle voci in rete ci hanno pensato i due diretti interessati.

Pubblicità

I due ex naufraghi dell'Isola dei famosi hanno pubblicato la stessa Instagram Story nella quale, tenendosi per mano, hanno scritto: "La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo".