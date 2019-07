Si sta per concludere la positiva sesta edizione di Temptation Island, il docu-reality nel quale alcune coppie mettono alla prova il loro amore, trascorrendo alcune settimane in compagnia di bellissimi ragazzi e ragazze single. Le prime cinque puntate trasmesse su Canale 5 hanno confermato le aspettative della vigilia: gli ascolti sono stati ottimi, anche se con una piccola diminuzione lo scorso lunedì 22 luglio, e altrettanto buono è stato l'interesse in rete, con migliaia di interazioni e un forte chiacchiericcio nei social network.

Il successo evidenziato dal programma condotto da Filippo Bisciglia ha spinto Mediaset ad una gradita novità per la prossima settimana durante la quale saranno ben due le puntate che andranno in onda e durante le quali verranno svelate le decisioni delle tre coppie rimaste in gara.

Raddoppia Temptation Island: in onda il 29 e 30 luglio

Inizialmente erano sei le puntate di Temptation Island previste per l'estate 2019 (una in più rispetto allo scorso anno).

Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi avrebbe dovuto concludersi lunedì 29 luglio con gli ultimi falò di confronto e con l'abituale resoconto di ciò che è accaduto ai fidanzati dopo qualche settimana dal termine delle riprese in Sardegna. Forte degli ascolti delle scorse settimane, Mediaset ha deciso di regalare ai telespettatori un appuntamento in più rispetto ai sei inizialmente previsti.

Oltre al 29 luglio, le vicende dell'isola delle tentazioni raddoppieranno e andranno in onda anche il giorno successivo, martedì 30 luglio. Questa seconda puntata finale dovrebbe essere ampiamente dedicata proprio alle evoluzioni dei rapporti nelle ultime settimane, con i possibili ripensamenti o le novità nella nuova vita da single dei protagonisti.

Previsti tre falò di confronto

I telespettatori di Temptation Island sono rimasti con il fiato sospeso la scorsa settimana a causa del falò di confronto di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

Lei ha espresso la sua rabbia per le immagini del fidanzato con la single Elena, soprattutto durante il weekend da sogno, mentre lui si è detto amareggiato per il rapporto nato tra Ilaria e Javier. Soltanto lunedì 29 luglio verrà svelato se la coppia deciderà di uscire insieme dal programma, anche se i pronostici della viglia non fanno pensare ad un epilogo positivo (tanto più che la Teolis è stata recentemente sorpresa a Roma in compagnia di un ragazzo diverso da Massimo).

Dopo il loro faccia a faccia, sarà la volta delle altre due coppie ancora in gara: Katia Fanelli parlerà con Vittorio Collina mentre Sabrina Martinengo esprimerà il suo disappunto per il rapporto nato tra il fidanzato Nicola Tedde e la bella tentatrice Maddalena. Nel loro caso, l'esito dovrebbe essere positivo dato che la coppia è stata recentemente sorpresa insieme in vacanza in Francia.