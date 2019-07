The Resident è il medical drama targato FOX che va in onda negli Stati Uniti e in contemporanea anche in Italia su Fox Life dal 2018. La serie, composta da due stagioni e rinnovata per un terzo ciclo di episodi, è trasmessa anche in chiaro da Rai Uno dal 25 giugno di quest'anno. La prima stagione è composta da 14 episodi e la Rai ha deciso di trasmettere tre episodi alla settimana.

Fino ad ora sono andati in onda sei episodi che i telespettatori possono anche rivedere sul sito ufficiale RaiPlay tramite il servizio streaming on demand.

Pubblicità

Pubblicità

Stasera, 9 luglio, andranno in onda sulla prima rete Rai il settimo, l'ottavo e il nono episodio che possono essere seguiti anche in diretta con il servizio messo a disposizione dal sito ufficiale di RaiPlay. Per rivedere o recuperare gli episodi persi, dopo la messa in onda saranno disponibili in streaming on demand, sempre su RaiPlay.

Come tutti i contenuti Rai anche The Resident è disponibile in streaming su RaiPlay

La serie The Resident, come tutti i programmi, oltre ad andare in onda in prima serata su Rai Uno, è disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale di RaiPlay, selezionando la voce 'Dirette' nel menù in alto a sinistra della Home Page.

Pubblicità

In questo modo gli spettatori possono vedere gli episodi in onda anche su dispositivi mobili. La piattaforma, successivamente alla messa in onda, mette a disposizione degli utenti (previa registrazione) anche il servizio di streaming on demand per recuperare o rivedere gli episodi, che possono essere selezionati nella pagina di RaiPlay dedicata alla serie. In alternativa al sito il pubblico può scaricare dagli store l'omonima app e accedere dalla stessa ai contenuti su smartphone o tablet.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

The Resident, il medical drama innovativo in onda su Rai Uno martedì 9 luglio con gli episodi 7,8 e 9

The Resident è una serie televisiva statunitense di genere medical creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi. Il cast della serie è composto da: Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Shaunette Renèe Wilson, Bruce Greenwood, Melina Kanakaredes.

Lo show è qualcosa di nuovo nel panorama molto ampio dei medical drama statunitensi, poichè fa vedere gli aspetti della malasanità e la realtà di alcuni ospedali in cui viene messo al primo posto il business invece della salute dei pazienti.

Opposti a questo sistema, in particolare alle figure del dottor Bell e della dottoressa Hunter, ci sono i giovani protagonisti della serie, lo specializzando dell'ultimo anno Conrad Hawkins, l'infermiera Nicolette 'Nic' Nevin e lo specializzando del primo anno Devon Pravesh.

Questa sera a partite dalle 21,20 andranno in onda gli episodi 7 ('Pazienti importanti'), 8 ('Affari di famiglia') e 9 ('Il primo amore non si scorda mai') della prima stagione.