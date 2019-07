Torna anche questa settimana su Rai 2 il consueto appuntamento con la serie televisiva, "Elementary", interpretata brillantemente da Lucy Liu e Johnny Lee Miller. La serie è la rilettura moderna e statunitense del famoso personaggio inglese di Sherlock Holmes. In questa versione il noto investigatore dei libri di Arthur Conan Doyle non lavora a Londra bensì a New york, dove collabora con la polizia insieme una Joan Watson donna.

Pubblicità

Pubblicità

Mercoledì 24 luglio andrà in onda in primetime la seconda puntata della settima stagione in cui verranno trasmessi gli episodi 3 e 4 rispettivamente intitolati "Il prezzo dell'ammissione" e "Semaforo rosso e semaforo verde". Qualora non abbiate la possibilità di seguire la seconda puntata in diretta sappiate che vi sarà possibile sempre guardarne la replica sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica della seconda puntata di 'Elementary'

Nello specifico, si segnala che la replica degli episodi 3 e 4 di "Elementary" sarà disponibile soltanto in streaming su Rai Play.

Pubblicità

Tale sito, infatti contiene il catalogo completo di tutte le puntate della serie andate in onda in Italia fino ad oggi, più la sinossi completa di ogni episodio. Da ricordare che, per visionare i video presenti su Rai Play, è d'obbligo registrarsi gratuitamente al sito. Dopo averlo fatto, inoltre, avrete la possibilità di scaricare anche un'app multimediale con cui visualizzare le vostre serie del cuore anche sugli smartphone e i tablet.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Anticipazioni

Le anticipazioni della seconda puntata di "Elementary" ci segnalano che Holmes farà di tutto per riuscire a rientrare il prima possibile a New York. Il giovane, infatti, arriverà anche a fidarsi delle inspiegabili connessioni del padre pur di rientrare legalmente negli Stati Uniti. Nel frattempo, Watson aiuterà il NYPD ad indagare su un omicidio avvenuto in una struttura di stoccaggio riservata a clienti facoltosi, disposti a pagare molti soldi per far entrare nel paese oggetti che vogliono tenere nascosti alla dogana statunitense.

Gregs si risveglierà in ospedale ed inizierà a ricordare nitidamente cosa è successo la sera in cui è stato ferito. Preoccupato e allarmato per ciò che gli è successo, l'uomo racconterà tutto a Watson e Holmes e insieme a loro si renderà conto che il suo incidente potrebbe non essere stato un evento casuale ma un tassello fondamentale di un piano architettato ad arte da qualcuno che ancora loro non conoscono.

Pubblicità

Dopo aver lasciato Greg in ospedale, Watson e Holmes si occuperanno delle indagini per scoprire l'identità dell'uomo che ha manipolato dei semafori per provocare un'esplosione che ha poi causato un incidente stradale ad un incrocio non sorvegliato.