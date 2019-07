Come aveva annunciato Raffaella Mennoia tramite il suo profilo Instagram, venerdì 26 luglio su Witty Tv sono state pubblicate le interviste a Giulia, Manuel, Angela e Alessio, realizzate per capire come mai a distanza di poco tempo dalla scelta, entrambe le coppie si siano lasciate. Angela Nasti, grazie a questa opportunità, ha avuto la possibilità di spiegare meglio il perché della rottura con Alessio Campoili.

Angela Nasti sulla storia con Alessio: 'Per me non è mai iniziata'

L'ex tronista napoletana ha raccontato che usciti dal programma con Alessio non si è trovata: "Io non mi sento di dire che è finita, perché per me non è proprio iniziata, e non me ne faccio una colpa e non ne faccio una colpa a lui". Angela ha poi raccontato che dopo la scelta con Alessio hanno avuto modo di stare insieme tre giorni, durante i quali si sono divertiti molto, però rimanevano sempre a distanza, perché lei non si sentiva infatuata da lui come sperava sarebbe successo prima di sceglierlo.

Dopo qualche giorno è poi partita per Ibiza insieme alla sua famiglia per tre giorni e per questo viaggio il web l'ha molto criticata, ma lei ha spiegato di sentirsi libera di poter partire quando e quanto vuole con la sua. Una volta tornati a Napoli ha potuto rivedere Alessio, ma già durante la vacanza non ne sentiva la mancanza, cosa che invece si sarebbe aspettata di provare: "Io a vent'anni voglio che l'uomo mi prenda e lui non mi prendeva.

Io con lui non ci volevo proprio stare".

Raffaella le ha fatto quindi presente che è normale che il web dica che sia strano lasciarsi subito dopo essersi conosciuti nel programma per tre-quattro mesi. Angela, oltre ad aver confermato quanto l'ex corteggiatore piacesse a mamma e papà, ha spiegato di essersi presa tutte le critiche e di non aver voluto dare spiegazioni a nessuno se non ad Alessio. Ha poi confermato che se potesse tornare indietro sceglierebbe di nuovo lui ed ha annunciato con molta gioia che attualmente è fidanzata: sente di aver perso la testa per il suo nuovo fidanzato, il calciatore Kevin Bonifazi, e ha dichiarato di esserne follemente innamorata. Con il nuovo ragazzo pubblica delle foto sul suo profilo Instagram, mentre con Alessio non lo faceva, perché prima di condividere una cosa con le persone deve essere sicura di ciò che sente.

Alessio ammette di essere rimasto deluso dal comportamento di Angela

Anche Alessio Campoli è stato intervistato da Raffaella Mennoia e, al contrario delle interviste di Giulia e Manuel che appaiono molto diverse e contraddittorie, la sua intervista è molto simile a quella dell'ex tronista. Alessio ha raccontato di essere stato a Napoli la settimana dopo la scelta, per incontrare la ragazza dopo che era partita per Ibiza con la famiglia.

Già nei primi giorni aveva notato che c'era qualcosa che non andava, perché non c'era quella voglia di viversi e di stare a contatto che sarebbe dovuta esserci dopo quattro mesi di conoscenza all'interno del programma: "Noi da soli, da soli, non siamo mai stati fondamentalmente, ma sempre a contatto con gli amici e la sua famiglia". La sera prima di partire, quindi, l'ex corteggiatore decide di parlarle, perché aveva notato che c'era qualcosa che non andava, aveva bisogno di capire com'era la situazione, perché gli era evidente che da parte di Angela c'era la volontà di fargli capire che qualcosa non andava, ma sembrava che lei non se la sentisse di chiudere la storia: "Non dico che dopo averle parlato ha voluto prendere la palla al balzo, perché quello non lo voglio dire, però non mi è sembrata tanto contraria a quello che stavo dicendo".

Nei giorni dopo il web ha attaccato duramente Angela anche con paragoni poco gentili con Sara Affi Fella; Alessio in quell'occasione ha deciso d'interveniree a sua favore, perché: "Se c'è da spezzare una lancia io la spezzo, anche perché lei mi aveva sempre detto che io non avevo colpe". Col senno di poi, però, l'ex corteggiatore ha spiegato che si è sentito preso in giro: "Quando è successo quello che è successo io non la pensavo così marcia, a oggi sinceramente ho rimesso in dubbi un po’ tutto, soprattutto in riferimento alla frequentazione attuale con il suo ragazzo, perché è un po’ ambigua". Alessio si chiede quanto l'ex tronista sia stata vera nei quattro mesi di percorso a Uomini e donne, perché in quattro giorni a Ibiza ha conosciuto un ragazzo con cui si è fidanzata, che ha già presentato la sua famiglia, e con cui pubblica svariate foto insieme. Alessio durante l'intervista ha quindi svelato che Angela, quando si giustificava con lui per le lamentele che riceveva, gli diceva che con lui non voleva fare foto, perché diceva di essere riservata e di non voler mettere in piazza lei sue cose e si domanda quindi cosa sia cambiato adesso.

Per i telespettatori Alessio potrebbe essere uno dei nuovi tronisti

L'intervista si conclude con due domande che la redattrice di Uomini e Donne pone all'ex corteggiatore. La prima è sapere perché secondo lui Angela lo avesse preferito a Luca: "Forse perché i consensi che ha preso con me, con Luca non li avrebbe presi, nulla togliendo a lui" e spiega di esserci rimasto male per come sono andate le cose, soprattutto perché sono passati da un Gossip a un altro.

Raffaella infine gli chiede se è fidanzato o se frequenta qualcuna e lui risponde secco di no, lasciando la redattrice con un bel sorriso. Le domande e il conseguente sorriso della Mennoia hanno fatto credere a molti telespettatori che Alessio possa essere uno dei tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne.