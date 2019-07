Raffaella Mennoia, tramite il suo profilo Instagram, nella giornata di ieri, domenica 21 luglio, ha lanciato quello che potrebbe rivelarsi un importante messaggio. Nelle sue IG Stories ci ha tenuto a far sapere ai suoi followers ed ai tanti spettatori di Uomini e donne che la seguono sui social, che nella giornata di oggi pubblicherà un importante video sul programma. Nello specifico quella che è la più famosa redattrice di Uomini e Donne ha detto: "Ragazzi buongiorno e buona domenica, volevo avvisarvi che domani pubblicherò un video che riguarda Uomini e donne, su un'importante comunicazione che vogliamo darvi.

Purtroppo riusciamo domani e non oggi, però volevo avvisarvi, ciao e buona domenica".

Mancano circa due mesi alla messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne, la cui prima puntata dovrebbe iniziare il 16 settembre. Tante sono le novità che potranno essere comunicate oggi dalla redazione del programma: sulle modalità di selezione dei nuovi tronisti, su possibili nuove formule - qualche anno fa venne sperimentata la formula del tronista gay e ancora prima vennero divisi i corteggiatori tra under e over 30 - che coinvolgono il programma pomeridiano di Canale 5, sui possibili confronti tra le coppie nate nel programma, a cui assisteremo nelle prime puntate. Il web è già in attesa di sapere quando la Mennoia pubblicherà il video e quale sarà l'oggetto della "importante comunicazione".

Nuovi possibili tronisti

Intanto nel web si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Giulio Raselli, Giordano Mazzocchi e Alessandro Cannataro prossimi tronisti di Uomini e Donne. Giulio infatti a seguito di un lungo percorso con l'ex tronista Giulia Cavaglià alla fine non è stato scelto, vedendo prevalere la preferenza per Manuel Galiano (con cui la Cavaglià si è già lasciata). A seguito di quest'esperienza ne ha voluta fare un'altra, divenendo uno dei tredici tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island e instaurando, fin dall'inizio del programma, un particolare rapporto con la fidanzata Sabrina.

Giordano è l'ex fidanzato di Nilufar Addati, la tronista di Uomini e Donne che il pubblico del piccolo schermo ha conosciuto nell'edizione 2017/2018. Dopo essere usciti insieme dal programma pomeridiano di Canale 5, dopo aver perdonato la fidanzata per aver conosciuto segretamente uno dei corteggiatori durante la messa in onda del programma e dopo aver partecipato alla penultima edizione di Temptation Island, la coppia si è lasciata definitivamente.

Durante il percorso a Uomini e Donne Giordano ha conosciuto Luigi Mastrioanni (ex corteggiatore di Sara Affi Fella) con cui sono diventati amici intimi e la cui amicizia è continuata fuori dai riflettori del programma.

Alessandro è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island in qualità di tentatore, insieme a Giulio. Fin dalla prima puntata ha stretto un forte legame con la fidanzata Jessica con cui, dopo il falò di confronto di quest'ultima, ha deciso di uscire dal programma.

A seguito della messa in onda di questa decisione si sono fatti sempre più insistenti alcuni rumors che vogliono la coppia già divisa, soprattutto dopo l'intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, in cui Alessandro ha spiegato di non aver ancora potuto vivere Jessica nella quotidianità e quindi di non poter parlare nei suoi confronti di sentimenti. Se è vero che fuori da Temptation Island l'amore tra Alessandro e Jessica non è riuscito a nascere, Alessandro potrebbe essere uno dei prossimi tronisti di Uomini e Donne.