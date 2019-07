Gli spoiler della nota soap opera Una vita riservano entusiasmanti curiosità che interessano ai telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate, Iñigo e Flora Barbosa scopriranno improvvisamente che Peña ha sempre mentito, poiché non ha mai avuto l'amnesia, pertanto ha sempre ricordato di essere il vero Iñigo Cervera e quindi il vero proprietario de La Deliciosa. In seguito Flora ed Iñigo confesseranno ai loro vicini tutta la verità sull'uomo e lo costringeranno a prendersi la responsabilità della pasticceria.

Successivamente uno sconosciuto di origini indiane vorrà uccidere Pena, a causa di una faccenda svoltasi in passato. Per tale ragione Peña invocherà aiuto ai fratelli Barbosa e gli chiederà di non andarsene subito da calle Acacias.

Flora commette un omicidio

Nelle prossime puntate di Una Vita, ci sarà uno scontro nei pressi de La Deliciosa, nel quale Flora darà una padellata in testa al misterioso uomo indiano e inaspettatamente lo ucciderà.

Per tale ragione Cesareo, il nuovo guardiano, sarà costretto ad arrestare la donna. Nel frattempo Peña non sopporterà che la donna di cui è innamorato sia rinchiusa in prigione e cercherà di trovare immediatamente un modo per liberarla. Pertanto l'uomo ormai disperato si recherà dal commissario Aurelio Mendez per confessare la sua colpevolezza nell'omicidio. Successivamente Flora sarà scarcerata grazie alla falsa testimonianza di Peña, il quale verrà arrestato al posto della donna.

Quest'ultima sarà notevolmente grata a Peña per il suo grande gesto e cercherà un degno avvocato che possa difendere l'uomo. Poi Flora penserà di assumere l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso, ma l'uomo inizialmente non vorrà farsi carico della difesa di Peña.

Peña regala la pasticceria a Flora ed Iñigo

Il povero Peña sarà ormai convinto di non avere molte speranze e sarà notevolmente preoccupato di essere condannato a morte.

Per tale ragione vorrà dare a Flora una prova d'amore e regalerà a lei ed Iñigo la pasticceria. Cosicché i due fratelli Barbosa potranno diventare realmente i proprietari de La Deliciosa e avviare nuovamente l'attività al meglio, dopo alcuni giorni di chiusura. Nel frattempo Iñigo non giudicherà più negativamente Peña e cambierà idea nei suoi riguardi.

