Sonia Pattarino e Ivan Ivan González sono una delle recenti coppie formatesi all'interno del programma televisivo Uomini e donne. I due hanno avuto un percorso molto travagliato, anche a casa della corteggiatrice Natalia Paragoni che ha poi deciso di corteggiare Andrea Zelletta. Entrambi hanno comunque abbandonato insieme il programma e fin da subito si sono mostrati più felici che mai sul web. Dopo la loro scelta, stati anche ospiti in studio, dove hanno raccontato il prosieguo della loro relazione d'amore.

Nelle ultime ore però, i fan della coppia si sono parecchio preoccupati perché si mostrano insieme ormai da giorni ed hanno dunque ipotizzato una crisi. Ad insospettire ancora di più, è stata poi una foto postata da Sonia su Instagram.

Uomini e Donne, possibile crisi tra Sonia e Ivan: i fan preoccupati

La coppia, fin dalla sua uscita dal programma, ha avuto un grande seguito di fan su Instagram. Proprio all'occhio attento di quest'ultimi non sono sfuggiti alcuni dettagli, che hanno addirittura portato ad ipotizzare una possibile crisi.

Da alcuni giorni infatti, tra Ivan e Sonia sembra esserci una situazione di 'gelo'. I due sono soliti postare foto insieme, scambiarsi like e dolci dediche. Ultimamente però, tutto questo è venuto a mancare e i fan hanno chiesto insistentemente sotto le foto di entrambi cosa stesse accadendo. Al momento però tutto sembra tacere, soprattutto da parte di Ivan che non ha minimamente accennato nulla sul suo profilo social.

A farsi avanti e destare qualche sospetto in più è stata invece Sonia, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto con una descrizione un po' inconsueta.

Sonia posta una foto su Instagram 'sospetta'

Nell'arco del loro percorso a Uomini e Donne, González e la Pettarino hanno avuto momenti di alti e bassi, ma la Sarda è comunque riuscita a conquistare il cuore dell'ex tentatore di Temptation Island e da allora i due non si sono più staccati.

I seguaci di entrambi i ragazzi, vedendo questo distacco tra loro, hanno dunque iniziato a pensare che qualcosa non stia andando per il verso giusto. In particolar modo, la Pettarino ha pubblicato una foto su Instagram con scritto: 'A volte preferisco restare in silenzio'.

I fan del programma hanno dunque iniziato subito ad ipotizzare che queste sue frasi fossero riferite alle domande insistenti che arrivo da parte dei fan sulla relazione tra lei e Ivan.

Fatto sta che i seguaci della coppia sono rimasti ancora più turbati da questa sue esternazione e di nessuna smentita invece sulla possibile crisi. Per scoprire cosa stia realmente accadendo tra le coppia, non resta che aspettare che i due dicano la loro.