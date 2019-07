Quella composta da Sossio Aruta e Ursula è una delle ultime coppie formatesi all'interno della trasmissione della De Filippi. Tra alti e bassi, i due sono riusciti a proseguire il loro percorso di vita insieme e adesso aspettano una bambina. Alcune settimane fa, i fan di Uomini e donne si erano preoccupati per via di una lettera scritta dall'ex dama. La donna aveva rivelato che da quando è rimasta incinta si è sentita in qualche modo meno amata da Sossio e che il loro rapporto era cambiato.

La dama ha chiesto all'ex protagonista di U&D se l'amasse ancora e se amasse la bambina che porta in grembo. Queste parole hanno insospettito i seguaci della coppia, che hanno ipotizzato una presunta crisi tra i due. I diretti interessati ci hanno tenuto subito a smentire questa notizia attraverso i loro profili social. Alcuni giorni fa, il calciatore ha risposto alle domande fatte dalla sua compagna attraverso un'altra lettera, dove ha specificato a cosa sono stati dovuti alcuni dei suoi cambiamenti.

Le rivelazioni di Sossio Aruta sulla compagna Ursula

L'ex cavaliere del trono over è stato spesso criticato all'interno di Uomini e Donne per il suo atteggiamento con le donne con cui si è relazionato nel corso del tempo. Con Ursula, però, l'uomo sembra aver messo definitivamente la testa a posto. Sossio ha risposto alle domande poste dalla Bennardo nei giorni addietro attraverso una lettera pubblicata da 'Di Più'.

L'uomo ha rivelato che "l'ardore dei primi mesi" della loro relazione si è attenuato per via del fatto che Ursula è incinta e che ha paura di fare del male a lei ed alla bambina.

Il calciatore ha rivelato che potrà anche essere sbagliato il suo comportamento, ma che quando finalmente la piccola verrà alla luce, ad ottobre, tutto sarà più tranquillo. L'ex protagonista di Temptation Island promette che presto tutto ritornerà alla normalità.

Uomini e Donne, Sossio confessa di essere assalito dai pensieri

Tra Sossio e Ursula sembra dunque non esserci alcuna crisi in atto. I due si mostrano molto spesso insieme sui loro profili social, dove amano condividere attimi della loro vita quotidiana.

L'uomo si è parecchio aperto all'interno della lettera, spiegando di essere consumato dalle ansie e dai pensieri che lo assalgono. L'ex calciatore ha infatti spiegato che dopo la partecipazione a Uomini e Donne si è trovato a doversi reinventare e a cercare un lavoro per contribuire a tutte le spese di casa.

L'ex volto noto di Uomini e Donne potrebbe dunque trovarsi in una situazione finanziaria non proprio florida, come più volte era già emerso nel corso della sua partecipazione all'interno del programma di Maria De Filippi e anche a Temptation Island.