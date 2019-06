Lunedì 1° luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island e, secondo le anticipazioni che trapelano in rete, il pubblico assisterà a degli inaspettati colpi di scena. Dopo la triste avventura di Andrea Filomena con la fidanzata Jessica Battistello, un altro fidanzato riceverà delle brutte notizie a causa di un video piuttosto spiacevole. Vittorio Collina sarà chiamato nel cosiddetto 'pinettu' per visionare un filmato riguardante la fidanzata Katia Fanelli. La sua reazione sarà piuttosto forte.

Katia potrebbe avere feeling con un tentatore

Nella prossima puntata di Temptation Island la relazione tra Vittorio Collina e Katia Fanelli verrà messa a dura prova. Lui sarà chiamato nel 'pinettu' per visionare un video riguardante la fidanzata che lo manderà su tutte le furie. Uscendo dal pinettu, il ragazzo fortemente arrabbiato si sfogherà con i suoi compagni. "Due anni e mezzo buttati nel ce... Mi sta sul ca..." sono le sue parole.

La ragione per cui Vittorio abbia reagito in questo modo non è ancora nota.

Molto probabile che Katia abbia instaurato un rapporto piuttosto intimo con il single Giovanni. Infatti, la ragazza è rimasta affascinata dal giovane fin dalle prime battute del programma, dichiarando di voler rimanere il più a lungo possibile sull'isola, senza badare troppo alla relazione con Vittorio il quale, dopo aver visionato il video nel 'pinettu', sembra essere piuttosto infuriato nei confronti della fidanzata e probabilmente avrà preso in considerazione l'idea di lasciare la ragazza. Queste sono ovviamente le nostre supposizioni.

Secondo le indiscrezioni di Deianira Marzano, la coppia sarebbe 'scoppiata'

A questo punto, il pubblico si sta chiedendo se la relazione tra Vittorio Collina e Katia Fanelli finirà nella puntata di lunedì. Stando però a quanto riportato da Deianira Marzano, pare che la loro storia d'amore sia già finita.

L'influencer, infatti, sarebbe venuta a sapere da parte di un conoscente dei due fidanzati che Vittorio e Katia hanno deciso di lasciarsi dopo l'esperienza al villaggio delle tentazioni.

Ovviamente, si tratta di informazioni non ufficiali che potrebbero essere smentite nel corso della prossima puntata del programma Mediaset. In ogni caso, la loro relazione sarà messa a dura prova nel corso delle prossime puntate del reality dedicato ai sentimenti in onda su Canale 5.

Era chiaro fin dalla prima puntata che la relazione tra Vittorio Collina e Katia Fanelli avrebbe attraversando un periodo molto delicato. Per il momento sappiamo soltanto, come già ampiamente descritto, che lui non ha preso bene ciò che ha visto nel video e, molto probabilmente, prenderà in considerazione l'ipotesi di lasciare la ragazza.

Non ci resta quindi che attendere la prossima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 1° luglio, per scoprire se la loro relazione è davvero finita, oppure no.