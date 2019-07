Un posto al sole, la soap partenopea che racconta le vicende che gravitano intorno agli abitanti di Palazzo Palladini, va in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45. Dal mese di luglio, gli episodi dei protagonisti si sono colorati di molti misteri che pian piano verranno svelati e di dubbi che si dissolveranno.

Marina penserà che l'uomo misterioso sia suo padre

A villa Giordano si aggira da giorni un uomo anziano che osserva Marina.

Si tratta di un senzatetto che si è introdotto persino in casa, dapprima prendendo qualcosa da mangiare dal frigo e poi rubando una foto che ritraeva la donna da giovane. La Giordano ha subito incolpato la sua cameriera per la sparizione del ritratto, ma questa, qualche tempo dopo ha avvistato l'uomo e, spaventata ha subito avvisato Marina.

Nei prossimi giorni, si vedrà che la donna, attraverso la telecamera di sorveglianza, scoprirà il volto dell'uomo che si era introdotto in casa sua e lo riconoscerà.

L'anziano, in gravi difficoltà economiche, finirà per incontrare Marina e la donna deciderà di aiutarlo ospitandolo nella sua abitazione. La Giordano prenderà questa straordinaria decisione perché l'imprenditrice sarà convinta che si tratti di suo padre, Arturo. Il senzatetto si è presentato a tutti con il nome di Lucio, ma Marina sarà convinta che sia l'uomo che l'aveva abbandonata quando era una bambina.

Durante le puntate estive di Un posto al sole, si vedrà se Marina avrà ragione o se si svelerà che si tratta di un impostore. La foto rubata non lascerebbe dubbi a proposito.

Vittorio prenderà una decisione: capirà che dovrà scegliere tra Alex e Anita

Un'altra storyline che tiene sospesi i telespettatori è quella che riguarda la situazione sentimentale di Vittorio. Il ragazzo ha da poco iniziato una storia con Alex, ma da quando le cose tra loro si sono stabilizzate, Anita è tornata alla carica. La sua ex sembra non voler mollare la presa e ha iniziato a sedurre Vittorio in tutti i modi. Il giovane Del Bue ha tentato più volte di resisterle, ma quando Anita è andata a trovarlo in radio ha dato segni di cedimento e ha rischiato di farsi scoprire.

Nei prossimi episodi, Vittorio e Alex avranno molti problemi dovuti alla sorellina Mia, al poco tempo passato insieme e al fatto che subentrerà anche Assunta nelle loro vite. Inoltre, la grafica avrà nei confronti del suo ragazzo un atteggiamento che lui percepirà come troppo opprimente e i sensi di colpa per quello che è successo con Anita si faranno sentire. Tutto questo non farà che aumentare i dubbi che Vittorio aveva già dentro di sé a causa del riavvicinamento con Anita.

Finalmente il ragazzo capirà che sarà giunto il momento di prendere una decisione definitiva.