I fan di Giulia Cavaglià nelle ultime ore sono rimasti incuriositi da un video, pubblicato su Instagram dall'ex tronista, in cui sembra trovarsi nella macchina di Giulio Raselli, l'ex corteggiatore che alla fine non ha scelto, arrivando a preferire a lui Manuel Galiano. La relazione con Manuel però non è finita bene, sia a seguito del presunto tradimento dell'ex corteggiatore, sia perché Giulia non ha ritrovato in Manuel l'uomo che cercava, perché aveva aspettative che una volta usciti dal programma non ha ritrovato nella realtà.

I due ormai ex fidanzati nei giorni scorsi si sono punzecchiati tramite i loro profili di Instagram: Manuel ha infatti immediatamente replicato al video dell'ex tronista nel quale informava i suoi followers di non essere più fidanzata con Manuel, affermando che lui ha scelto di non parlare e di prendersi gli insulti per coprirla e per comportarsi da signore nei suoi confronti. Immediata è stata anche la replica della Cavaglià sottolineando l'incoerenza del ragazzo e il suo oggettivo modo di non comportarsi bene.

Nelle ultime ore però a far discutere è il video postato dall'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, mentre si trovava all'interno di una macchina, seduta nel lato del passeggero. I dettagli della macchina mostrati, come lo stereo, hanno fatto insospettire i fan della coppia mai nata, Giulio e Giulia, perché sono gli stessi dettagli mostrati qualche giorno fa da Giulio. Dettagli che hanno portato il web a dedurre che l'ex tronista si trovasse nella macchina del suo ex corteggiatore.

La replica di Giulio Raselli

Giulio Raselli, che nelle ultime ore è rimasto in silenzio tramite il suo profilo Instagram, nonostante ieri sia andata in onda la seconda puntata di Temptation Island dove lui riveste il ruolo di tentatore, è finalmente tornato attivo nel suo profilo.

L'ex corteggiatore ha infatti pubblicato un video in cui premettendo di non avere l'intenzione di fare il filosofo perché non lo è, ha invitato tutti a non essere mai la seconda scelta di nessuno.

Con queste parole Giulio ha messo la parola fine alle voci che si stavano inseguendo sul web e che lo vedevano vicino all'ex tronista, a cui sembrava essere molto legato nonostante non fosse stato poi la sua scelta durante il percorso a Uomini e donne.

È quindi ora ufficiale: la Cavaglià non ha deciso deciso di rivedere Giulio e di dargli una nuova possibilità e se l'ha fatto la risposta dell'ex corteggiatore è stata decisamente negativa, perché non si deve mai essere la seconda scelta di nessuno.

Un altro motivo potrebbe essere l'avvicinamento che c'è stato tra Giulio e la fidanzata Sabrina all'interno del villaggio sardo, quando sono state registrate le puntate di Temptation Island