Le anticipazioni dell'apprezzata soap opera americana 'Beautiful' svelano che, nelle prossime puntate, ci saranno dei risvolti importanti nella vita di personaggi storici. Questa stagione è stata caratterizzata dalla presenza di new entry, corrispondenti ai nomi di Flo e della madre Shauna che regalano nuove sorprese. Gli spoiler rivelano che Flo è nata dalla relazione avuta tra Shauna e Storm Logan, ma si è pensato che potesse essere figlia dell'editore Bill Spencer.

Il personaggio di Shauna farà ritorno all'interno del prodotto televisivo nelle puntate americane del mese di agosto ma la donna vivrà momenti di tensione pensando che non sia il caso di raccontare la verità alla figlia sul conto di Bill. La situazione si risolverà dopo che la Fulton senior si accorgerà del fatto che il padre della figlia è l'avvocato della famiglia Logan. La ragazza non avrà la possibilità di fare la conoscenza del genitore che si è tolto la vita diversi anni prima ma potrà colmare questa mancanza facendo affidamento su una famiglia numerosa e benestante.

Shauna crede che la figlia possa avere un futuro roseo

Shauna si renderà conto dell'importante posizione economica ricoperta dalle zie della figlia e lo stesso discorso vale per la parentela con i Forrester. Questa conoscenza permetterà a Flo di ottenere un importante impiego presso la Forrester Creations. La signora Fulton sarà contenta per la figlia e penserà che abbia raggiunto la giusta dimensione per via della storia con Wyatt, dopo aver chiarito che non si tratta di un incesto. Inoltre Shauna sarà contenta che Flo abbia dei parenti di un certo livello, con la speranza che possa costruirsi una carriera promettente.

Le minacce derivanti da Thomas

La Fulton insisterà con Flo chiedendo di mantenere il segreto riguardo allo scambio delle culle di Beth e Phoebe. La donna vorrà evitare che la primogenita possa perdere i suoi privilegi per via di un crimine da lei attribuito alla persona di Reese Buckingham. Shauna si vedrà costretta a lasciare Los Angeles per fare ritorno a Las Vegas e si impegnerà per togliere dalla vita della figlia un complice che possa essere a conoscenza del segreto di famiglia.

Flo comincerà a fare i conti con i sensi di colpa ma potrà contare sulla vicinanza della madre che le toglierà il peso di qualsiasi problema. L'attrice Denise Richards ha rivelato delle novità importanti ai fan sulla sua pagina di Instagram ma ha specificato che si tratta di un'uscita temporanea per il suo personaggio. L'interprete ha reso nota la conferma che, dopo un'uscita temporanea, farà ritorno dal mese di agosto.

Infine Flo si troverà alle prese con i timori derivanti dal carattere minaccioso di Thomas che non perderà occasione per incutere paura nell'animo della Fulton.