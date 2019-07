Come accade per la gran parte delle soap e telenovelas in onda sulle reti Mediaset, anche Un posto al sole subirà un periodo di interruzione durante il mese di agosto. Si tratterà di due sole settimane, in seguito alle quali gli abitanti di Palazzo Palladini torneranno in onda su Rai 3 con le loro storie e delle gradite novità. Con l'avvio della nuova stagione, infatti, si rivedrà un volto molto gradito al pubblico di Upas e che era stato assente per diversi mesi.

Non solo: entrerà ufficialmente nel cast anche un attore del tutto inedito nelle trame della soap partenopea ma, allo stesso tempo, conosciuto al pubblico televisivo del daytime.

La pausa prevista dal 12 al 25 agosto

La programmazione di Un posto al sole proseguirà regolarmente fino a venerdì 9 agosto con delle trame contrassegnate soprattutto dall'inizio del processo Picardi. Niko e Ugo prenderanno le parti di Adele, la quale a sua volta dovrà fare i conti con il confronto con il marito Manlio, parlando della violenza da lei subita.

Nell'ultima settimana si parlerà anche di nuovi problemi che affronterà Otello, il quale preferirà recarsi ad un motoraduno piuttosto che recarsi alla solita visita a Teresa. Spazio, inoltre, alla scoperta di Alberto Palladini, il quale apprenderà che il giardiniere non è altri che il padre di Marina, e alla crisi tra Vittorio e Alex. Dopo l'appuntamento del 9 agosto, Upas andrà in pausa per due settimane per permettere ai telespettatori di non perdere alcuna puntata nel periodo tradizionalmente dedicato alle vacanze. La soap tornerà poi regolarmente su Rai 3 a partire da lunedì 26 agosto.

Il ritorno di Viola e un nuovo attore

La fine delle vacanze estive di Un posto al sole coinciderà con una gradita sorpresa per i suoi fedeli telespettatori. La prossima stagione, infatti, sancirà l'entrata in scena di un nuovo personaggio interpretato da un attore famoso, il cui nome però non è stato ancora reso noto. Ad anticiparlo in esclusiva è il portale 'Tvsoap', secondo il quale tale interprete è conosciuto soprattutto al pubblico del daytime.

Nei prossimi mesi farà il suo gradito ritorno anche uno dei volti più amati dai fan di Upas. L'attrice Ilenia Lazzarin, nota per il ruolo di Viola Bruni, concluderà la pausa maternità per rientrare nel cast della soap partenopea. La conferma è arrivata dalla diretta interessata su Instagram, dopo che già l'attrice era stata vista in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. Ancora non è stato precisato, però, se tale notizia coinciderà con il suo trasferimento in pianta stabile a Napoli o se Viola continuerà, come già accaduto in passato, a fare da spola tra Torino e la città in cui vive la sua famiglia.