Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita rivelano che prossimamente si assisterà al ritorno di un personaggio molto amato dai telespettatori. Si tratta del poliziotto Mauro San Emeterio, interpretato da Gonzalo Trujillo, uno dei principali protagonisti della seconda stagione della telenovela iberica.

L'indiscrezione è stata lanciata dal sito web Diez Minutos, e in un certo qual modo è stata confermata dall'attore spagnolo che l'ha condivisa sui suoi profili social.

I fan ricorderanno certamente che Mauro è approdato nella soap dopo la morte di Manuela (Sheyla Farina) e German (Roger Berruezo). Il poliziotto, infatti, fin dal primo momento ha sospettato del coinvolgimento di Cayetana nella torbida vicenda, ritenendo che fosse lei la responsabile del duplice omicidio e aprendo un'indagine per portare a galla la verità.

Il ritorno del poliziotto dopo un lungo periodo di assenza

Nel corso delle sue indagini, il commissario si è innamorato della maestra Teresa, ovvero l'unica e vera erede del patrimonio dei Sotelo Ruz.

Mauro ha avuto modo di dichiarare il suo amore per l'insegnante, e da quel momento la coppia ha dovuto superare una serie di ostacoli prima di coronare il suo sogno d'amore dopo la morte di Cayetana in seguito ad un incendio.

Dopo essersi sposati, la maestra e l'ispettore hanno deciso di trasferirsi in Francia per trovare un pizzico di serenità e felicità. E così, dopo una lunga assenza - durante la quale i telespettatori non hanno saputo più nulla della gravidanza a rischio di Teresa - ora Mauro si prepara a rientrare ad Acacias 38, con il pubblico spagnolo che dovrebbe assistere al suo rientro negli episodi attesi per il mese di agosto.

Non si sa fino a quando Mauro farà parte delle vicende di Una Vita

Mauro San Emeterio, una volta rientrato ad Acacias 38, dovrà fare i conti con una serie di cambiamenti che, inevitabilmente, si sono verificati nei dieci anni in cui è stato lontano dal quartiere. Al momento non è trapelato nulla circa le trame in cui verrà coinvolto l'ispettore.

Intanto ci si chiede se San Emeterio tornerà da solo oppure insieme all'amata Teresa.

Per adesso non sono giunte comunicazioni in tal senso, anche se è noto che l'attrice Alejandra Meco (colei che ha prestato il volto alla maestra) è ormai in procinto di lasciare il cast de Il Segreto dove ha vestito i panni di Elsa Laguna. Dunque l'artista potrebbe essere anche disponibile per un eventuale ritorno sul set di Una Vita, ma queste ad oggi sono soltanto delle supposizioni.

Infine ricordiamo che, trattandosi di episodi che andranno in onda prossimamente in Spagna, per vederli in Italia bisognerà attendere circa un anno.