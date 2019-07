Un posto al sole, la fortunata soap opera partenopea targata Rai 3, non smette di appassionare il numeroso pubblico con colpi di scena sconvolgenti e straordinarie rivelazioni. Anche questa settimana le anticipazioni promettono scenari del tutto inaspettati che lasceranno i fan della soap con il fiato sospeso. In particolare le trame da lunedì 1 a venerdì 5 luglio si concentrano sul personaggio di Leonardo. L'uomo avrà, infatti, l'opportunità di trascorrere molto tempo con Serena ma la possibilità, per i due, di conoscersi meglio si rivelerà un'arma a doppio taglio: la donna farà infatti una sconcertante scoperta riguardante il passato di Leonardo che la spingerà a cambiare idea sul suo conto.

Sarà proprio a quel punto che il ragazzo, messo con le spalle al muro, proverà in tutti i modi a far cambiare idea a Serena. Nel frattempo, Filippo gli farà una proposta lavorativa inaspettata che metterà in allarme la donna.

Spoiler Un posto al sole: Alex ed Anita sempre più in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 5 luglio si concentrano anche sul personaggio di Diego. L'uomo, sempre più ossessionato da Beatrice, non smetterà di accusare Eugenio, reo - secondo lui - di aver iniziato una relazione clandestina con la sua ex compagna.

Sarà allora che Raffaele, sempre più preoccupato per lo stato psicologico del figlio, lo convincerà a dedicarsi al lavoro. Un proposito che il ragazzo proverà strenuamente a raggiungere, ma che si scontrerà con la crescente insoddisfazione sentimentale che colpirà Beatrice. L’altro filone che verrà affrontato riguarderà invece Vittorio. Il giovane Del Bue sarà ancora alle prese con la sua incerta vita amorosa e sempre più indeciso tra Alex ed Anita, dovrà fare i conti anche con l'ingombrante presenza di Mia che finirà per confonderlo ulteriormente. Un'occasione che Anita sfrutterà al massimo.

Anticipazioni UPAS: La Giordano fa installare delle telecamere di sicurezza

Gli episodi di Un posto al sole in onda dall'1 al 5 luglio si focalizzeranno sul personaggio di Marina Giordano. La donna, convinta di esser spiata, farà installare delle telecamere di sicurezza nella sua abitazione. Sarà proprio durante la visione dei filmati che Marina si dirà certa di aver riconosciuto l'uomo che la perseguita. Infine, spazio anche per Michele che, complice l'incontro con i genitori del ragazzo, si convincerà a prendersi cura di Mimmo.

Infine, Giulia ed Angela discuteranno animatamente su una questione di lavoro. Un'occasione che metterà in risalto le fragilità emotive della compagna di Franco e farà emergere il periodo di crisi sentimentale che la donna sta attraversando.