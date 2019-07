A solo un mese da quando il dating show di Mediaset, Uomini e Donne, è terminato, le coppie che si sono formate grazie al programma di Maria De Filippi, ad eccezione di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, si sono lasciate. Le relazioni tra le due coppie Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, e Angela Nasti e Alessio Campoli si sono concluse prima del previsto.

I fan adesso però si stanno chiedendo quali sono le vere motivazioni per cui le due coppie abbiano deciso di lasciarsi.

Finora sappiamo che Giulia ha lasciato Manuel in seguito a quanto successo nella vacanza di lui ad Ibiza, mentre Angela ha lasciato Alessio in seguito ad una vacanza di lei, sempre ad Ibiza.

Per rispondere alle molteplici domande che i fan si stanno facendo in questi giorni, la redattrice del programma Raffaella Mennoia ha deciso di voler ospitare in studio le due coppie per ascoltare la loro versione dei fatti e tentare di risolvere questa situazione.

Raffaella Mennoia ospiterà Angela e Giulia e gli ex corteggiatori in studio per dei chiarimenti

Dopo che Angela Nasti e Giulia Cavaglià hanno lasciato i loro rispettivi fidanzati, i fan si stanno chiedendo se le scelte compiute dai tronisti siano state fatte realmente con il cuore oppure solo per far discutere in seguito. Infatti, Angela ha deciso di lasciare Alessio quasi subito dopo aver scelto il corteggiatore, senza neanche un incontro a telecamere spente (è anche partita da sola in vacanza a Ibiza).

La relazione di Giulia è durata un po' di più, ma in seguito alla vacanza a Ibiza di Manuel, la coppia si è lasciata.

Una follower di Raffaella Mennoia, ha pubblicato un post su Instagram dove ha chiesto alla redattrice di Uomini e donne di invitare in studio le due troniste assieme ai due corteggiatori durante la prossima edizione di Uomini e Donne per spiegare perché abbiano deciso di lasciare i loro fidanzati a così poco tempo dopo dalla scelta.

La risposta da parte della Mennoia non si è fatta attendere, ed ha confermato che nella prossima edizione del dating show inviterà le due troniste in studio per raccontare tutto.

Continua il dialogo a distanza tra Giulia e Manuel

Se da una parte i fan di Uomini e Donne e Raffaella Mennoia sono interessati a scoprire la verità sulla rottura tra Giulia e Manuel, dall'altra parte i due "ex" continuano a scambiarsi frecciatine attraverso i loro canali social.

Dopo che Giulia aveva espresso la sua versione dei fatti in merito alla vacanza di Manuel, l'ex corteggiatore poi aveva accusato Giulia di vittimismo. A questo punto la Cavaglià ha lanciato un'altra frecciatina nei confronti di Manuel, affermando di avere un atteggiamento da bambino che vuole litigare e che in ogni caso aveva il suo numero per farlo, sottolineando la pessima condotta di Manuel nei suoi confronti.

Insomma, la storia d'amore tra Giulia e Manuel è definitivamente finita.

Ciò nonostante il botta e risposta tra i due, con continue frecciatine l'uno nei confronti dell'altro continua senza esclusione di colpi.