Nuovo spazio incentrato sulla telenovela “Il Segreto” che continua a far emozionare. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno in Italia presto, svelano che Alvaro Fernandez con l’aiuto di Antolina riuscirà a raggiungere il suo obiettivo. Elsa Laguna dopo aver accettato di sposare il dottore, si fiderà ciecamente del suo fidanzato dandogli il potere di gestire il suo denaro, le sue proprietà, e di negoziare per suo conto.

Dopo aver ottenuto quello che voleva da quando ha messo piede a Puente Viejo, precisamente nel capitolo numero 2.039 il sostituto di Zabaleta saluterà la sua amata, e le dirà che si rivedranno il giorno del loro matrimonio. La notizia della partenza della nuova fiamma dell’ex fidanzata di Isaac Guerrero arriverà alle orecchie della malvagia Antolina a causa della pettegola Dolores.

Antolina minaccia Alvaro, Elsa accetta di sposare il sostituto di Zabaleta

I telespettatori italiani hanno già avuto modo di conoscere il dottor Alvaro Fernandez.

Nelle prossime puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, il sostituto di Zabaleta farà i conti con la diabolica Antolina. Quest’ultima dopo aver scoperto che il nuovo medico si è avvicinato ad Elsa per impossessarsi di tutti gli averi della donna, come ha già fatto in passato con le sue ex fidanzate, approfitterà della scioccante verità per minacciarlo. La moglie di Isaac dopo aver affrontato il new entry dicendogli di essere disposta a far sapere a tutti gli abitanti quali sono le sue vere intenzioni nei confronti della Laguna, lo costringerà a sposare la sua rivale in amore, e non solo, visto che il suo patto pretenderà che a seguito delle nozze lasci il paese in modo definitivo con la moglie.

Inizialmente il Fernandez darà l’impressione di adeguarsi alle condizioni della Ramos, ma dopo aver fatto breccia nel cuore di Elsa, visto che la donna accetterà di sposarlo, deciderà di acquistare un terreno per far edificare la casa in cui andranno a vivere lui e la sua amata dopo il matrimonio. L’ex ancella non appena verrà messa al corrente della clamorosa novità andrà su tutte le furie, ma questa volta non riuscirà a sottomettere la nuova fiamma della Laguna.

La Laguna affida i suoi averi al suo fidanzato, la partenza del Fernandez

In particolare Alvaro risponderà ad un nuovo ricatto di Antolina dicendole di sapere che quando ha abortito era in stato interessante da tre mesi, e non da sei, come ha lasciato intendere a tutti i paesani, compreso Isaac. Inoltre il sostituto di Zabaleta sottolineerà alla Ramos che secondo la sua teoria il figlio che aspettava non era di suo marito.

A quel punto il Fernandez cercherà di convincere Elsa a vendere le proprietà che ha ricevuto in eredità dal defunto padre Amancio, precisandole che potrà reinvestire il denaro che guadagnerà per far costruire la loro casa. In realtà l’obiettivo di Alvaro sarà un altro, dato che il suo intento sarà quello di mettere le mani su tutte le ricchezze della sua promessa sposa. La Laguna non sarà dello stesso parere del suo fidanzato, visto che deciderà di vendere le terre del genitore in seguito.

A quel punto il Fernandez troverà una scusa per riuscire a far cambiare idea ad Elsa, facendole credere che le proprietà che vogliono acquistare gli ricordano il luogo che frequentava da piccolo.

La Laguna senza nessun ripensamento e quindi con assoluta convinzione deciderà di adeguarsi alla volontà del fidanzato, e troppo impegnata a causa dei preparativi della loro cerimonia nuziale affiderà all'uomo una delega legale per renderlo possessore del suo intero patrimonio. Alvaro dopo averla avuta vinta, si allontanerà da Puente Viejo con la scusa di dover gestire degli affari, e prometterà ad Elsa che ritornerà nel quartiere iberico quando dovrà diventare suo marito. L’ex fidanzata del Guerrero dopo aver pianto durante la prova del suo abito da sposa, rassicurerà tutti i presenti dicendogli di essere emozionata per il suo imminente matrimonio. Più tardi Elsa preferirà essere sincera, infatti comunicherà ai suoi amici più stretti di aver mentito sulla sua situazione economica, mentre invece Consuelo e Marcela avranno una strana sensazione su Alvaro.