Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato ambientato in Spagna e appuntamento quotidiano dei pomeriggi di Canale 5. Nelle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, Blanca Dicenta e Diego Alday decideranno di organizzare un piano contro Ursula, dopo essere riusciti a ricongiungersi con il piccolo Moises.

Una Vita: il piano di Ursula

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda a breve su Canale 5, si soffermano su Blanca e Diego, la coppia protagonista della terza stagione della soap opera.

Nel dettaglio i due riusciranno finalmente a riabbracciare il loro bambino dopo averle passate di tutti i colori. Ma la Dicenta prima di poter vivere serena accanto a Moises deciderà di vendicarsi della diabolica Ursula (Montserrat Alcoverro). La ragazza, infatti, scoprirà che era stata la madre a rapire il suo piccolo appena partorito nel bosco e rinchiuderlo in un convento per depistare le indagini. Poi la darklady progetterà di fuggire insieme a Moises e crescerlo con il suo tipo di educazione visto che lo ritiene a tutti gli effetti suo figlio.

Blanca e Diego ritrovano Moises

Fortunatamente Carmen aiuterà i fratelli Alday a sventare il piano della vecchia istitutrice prima che porti il piccolino via per sempre. Diego e l'amata, infatti, riusciranno nel suo intento, sebbene poi decidano di ritornare nel ricco quartiere con lo scopo di portare alla pazzia la Dicenta. L'unico obbiettivo della coppia sarà quello di rinchiudere la vecchia istitutrice in manicomio come aveva fatto con Blanca (Elena Gonzalez) in passato.

La vendetta della Dicenta e l'Alday

Le trame di Una Vita rivelano che Blanca e Diego metteranno appunto un piano per vendicarsi di Ursula. Proprio quest'ultima pretenderà di riavere Moises usando dei modi arcigni nei confronti della figlia e dell'Alday. In questo frangente la vecchia istitutrice apparirà sconvolta mentalmente tanto da obbligarli alla restituzione di "suo figlio". Per questo motivo la Dicenta e il fratello di Samuel approfitteranno della fragilità della donna per farla passare come una persona con gravi problemi psichiatrici.

La vecchia istitutrice perde la ragione

La coppia sembrerà avere la meglio sull'anziana donna quando vedrà i muri della sua casa imbrattata con il nome di Aleksander, il ragazzo che avrebbe dovuto sposare se non fosse stata ripudiata per via dell'abuso subito in giovane età. Da questo momento la vecchia istitutrice comincerà a mostrare vari segni di follia tanto che la madre di Moises comincerà a provare dei sensi di colpa nei suoi confronti nonostante sia consapevole di aver ricevuto sempre del male da lei.

Blanca riuscirà a portare a termine la vendetta contro la madre? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate ad Acacias 38.