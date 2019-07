In Bitter Sweet, la gelosia di Demet e Hakan non vieterà a Nazli e Ferit di coronare il loro sogno d'amore. Le anticipazioni della soap turca, che sta avendo un enorme successo in Italia, mostrano che Ferit sposerà la donna che gli ha rubato il cuore. Hakan cercherà di escogitare un piano per rovinare l'architetto e nella settimana da lunedì 5 a venerdì 9 agosto su Canale 5, dalle ore 14:40 alle 16:25 molti saranno gli imprevisti. La Soap, visti i grandi ascolti, non farà soste in agosto, anzi le sue puntate saranno più lunghe.

Bitter Sweet anteprime al 9 agosto: Ferit chiede la mano a Nazli

Ferit si convincerà che Bulut non è rimasto orfano e finito in ospedale per un incidente fortuito. I sospetti dell'architetto, zio del bambino si dirigeranno verso Hakan. Quest'ultimo potrebbe avere incaricato e pagato qualcuno per fare succedere il terribile sinistro.

Nessuna notizia verrà data dalle forze dell'ordine e ciò che Ferit penserà non verrà confermato.

Inoltre Hakan si dichiarerà innocente di fronte all'architetto. Demet minaccerà Asuman, in modo pesante e la giovane si recherà da Deniz per essere scusata di tutte le sue colpe.

Bulut verrà affidato agli Onder, anche se Asuman non è stata molto corretta verso il marito. Solo la sorella Nazli sapeva del suo tradimento. Il titolare della Pusula Holding non si arrenderà e cercherà il modo di avere la tutela del nipote.

La soluzione più sicura sarà chiedere a Nazli di diventare sua moglie.

Nazli salirà all'altare per sposare Ferit

Grazie alle anticipazioni sulle puntate di Bitter Sweet, trasmesse integralmente dal 9 agosto sulla rete ammiraglia di Mediaset, Ferit annuncerà quindi ufficialmente che avrebbe sposato la sua amata cuoca.Tutti i commensali invitati alla festa per il buon andamento del ristorante giapponese, dopo avere visto la coppia ballare appassionatamente, non avranno alcun dubbio sulla veridicità del loro amore.

Solo la madre e il padre di Nazli non vedranno di buon occhio il matrimonio della figlia e del suo socio, nessun altro penserà che il matrimonio sia un modo per ottenere l'affidamento del piccolo orfano Bulut. Ferit e Nazli si daranno da fare per organizzare velocemente e in modo stupendo una cerimonia emozionante e speciale. Per ottenere che tutto sia perfetto gli sposi lavoreranno fino a quando saliranno all'altare. La gelosia di Demet spingerà la rivale a rinchiudere la futura sposa dentro a una cella frigorifera, ella verrà però salvata.

Hakan riuscirà ad incastrare Ferit

Deniz arriverà appena in tempo per liberare Nazli, prima che il grande freddo le sia fatale. Così la cuoca salirà all'altare e insieme all'architetto pronuncerà la formula matrimoniale. Dopo solo un giorno dallo scambio degli anelli nuziali, Ferit esibirà a Hakan la copia di una richiesta. Si tratterà della domanda di affidamento di Bulut.

Deniz, per la grande gelosia se ne andrà con Alya.

Hakan, affinchè Bulut non venga affidato a Ferit, penserà di incastrarlo. Le Forze dell'Ordine infatti, dopo poco tempo arresteranno l'architetto con l'accusa di avere contrabbandato sostanze illegali. Non ci sarà alcuna prova a supporto del reato e gli abitanti di Acacias sospetteranno che sia una macchinazione di Onder.