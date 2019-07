Le anticipazioni relative alle puntate de “Il Segreto” che il pubblico italiano vedrà tra qualche settimana, dicono che la malefica Antolina porterà scompiglio anche nella famiglia Castaneda. La moglie di Isaac Guerrero dopo aver fatto fatica a nascondere la sua felicità nel sapere che Elsa Laguna convolerà a nozze con Alvaro Fernandez, farà stare male Marcela. L’ex ancella non appena la locandiera le dirà che anche se la sua rivale in amore non ostacolerà più lei e Isaac Guerrero continuerà ad avere lo stesso dei problemi coniugali, le ricorderà che Matias l’ha sposata senza amarla.

La Del Molino purtroppo finirà per avere un forte litigio con il marito, visto che gli dirà di sapere che il giorno del loro matrimonio avrebbe voluto fuggire con Beatriz Dos Casas. Fortunatamente il figlio adottivo di Emilia e Alfonso darà dimostrazione alla moglie di non essersi affatto pentito di averla scelta, dichiarandole il suo amore in compagnia di Camelia.

Antolina minaccia il Fernandez, Elsa accetta di sposare Alvaro

Negli episodi in programmazione a breve sulla rete ammiraglia Mediaset, la moglie di Isaac dopo aver scoperto che Alvaro intraprende relazioni sentimentali con donne benestanti, coglierà l’occasione al volo per ricattarlo.

L’ex ancella costringerà il medico a sposare Elsa, e non solo, visto che l’uomo a seguito del matrimonio avrà il compito di abbandonare Puente Viejo con la sua amata. Il Fernandez accetterà le condizioni di Antolina per non consentirle di smascheralo, poiché il suo vero interesse sarà proprio quello di mettere le mani negli averi della Laguna. A quel punto il sostituto di Zabaleta trascorrerà le sue giornate in compagnia dell’ex fidanzata del Guerrero, fino a chiederle la mano durante una delle loro uscite.

Elsa dopo aver avuto una pesante discussione con Isaac che la inviterà a non fidarsi di Alvaro, accetterà di diventare la moglie del medico. La Ramos non appena verrà a conoscenza che la sua rivale è caduta nella sua trappola esulterà di gioia, ma commetterà un errore. In particolare Antolina quando sentirà parlare dell’imminente matrimonio, si lascerà sfuggire il fatto che Alvaro e la Laguna dopo che saranno sposati se ne andranno via dal quartiere iberico.

La Ramos provoca Marcela, Matias dichiara il suo amore alla moglie

L’atteggiamento della moglie di Isaac farà sospettare Marcela, che non riuscendo a capire come mai l’ex ancella è così felice, le dirà che anche se Elsa convolerà a nozze con il Fernandez, lei continuerà ad avere dei litigi con il marito. La Ramos risponderà subito alla provocazione della locandiera ricordandosi il racconto di Dolores, visto che le farà presente che Matias in realtà avrebbe voluto farsi una vita al fianco di Beatriz.

Le parole dell’ex ancella feriranno profondamente la Del Molino, al tal punto da fermare la discussione a metà. Dopo alcune ore, la nuora di Emilia ripenserà a ciò che le ha detto Antolina, e si renderà conto che la situazione dell'ex ancella è diversa dalla sua, poiché penserà che anche se lei e suo marito hanno avuto dei dissapori, il Guerrero non proverà mai nulla per la moglie. Nonostante ciò, Marcela sfogherà la sua rabbia contro il fratello di Maria, visto che lo farà sentire in colpa per aver avuto un pessimo atteggiamento prima e dopo la loro cerimonia nuziale. Il Castaneda invece di rimanerci male per il rimprovero ricevuto dalla sua amata, la sorprenderà: il nipote di Raimundo dichiarerà il suo amore a Marcela, dicendole di non poter vivere senza di lei e la loro bambina Camelia.