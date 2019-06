L'alleanza tra Ursula e Genoveva sarà al centro degli episodi di Una vita, trasmessi a giugno in Spagna. Se la darklady vorrà riacquistare il potere perso dopo essere stata la perpetua di Padre Telmo, la vedova di Samuel giurerà vendetta contro i vicini, responsabili di non aver alzato un dito per aiutarli.

Una Vita: la morte di Samuel

Le anticipazioni di Una Vita, relative agli episodi andati in onda in Spagna, si soffermano sull'alleanza tra Ursula e Genoveva.

Tutto avrà inizio dopo la morte di Samuel, che sarà sacrificherà la sua esistenza per quella della consorte. Quest'ultima, infatti, dovrà rendere dei soldi al suo ex padrone intenzionato ad ucciderla, una volta giunto nel vecchio quartiere di Acacias 38. L'Alday, a questo punto, non esiterà a farle scudo con il proprio corpo, ricevendo il colpo fatale.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva giura vendetta contro i vicini

Ma il figlio di Jaime non morirà all'istante, ma dopo un'atroce agonia in un letto d'ospedale, vegliato da Genoveva.

Dopodiché la vedova di Samuel giurerà di vendicarsi di tutti i vicini che non l'avevano aiutata nel momento del bisogno. Infatti, sarà certa che il marito sarebbe ancora vivo se i vicini gli avessero prestato dei soldi per saldare il debito. La Dicenta, invece, deciderà di vendicarsi per riprendere il potere in società, dimostrando di non essere cambiata per niente.

Ursula e la vedova di Samuel si alleano

Le trame spagnole di Una Vita, in onda tra un anno in Italia, rivelano che Genoveva deciderà di stipulare un'accordo con Ursula per vendicare la morte di suo marito.

Per attuare il piano le due donne si avvarranno dell'aiuto di Alfredo, il neo-marito della vedova di Samuel. Nel dettaglio, il trio comincerà a rovinare l'esistenza dei vicini di Acacias 38 economicamente. Infatti, inviteranno tutti gli abitanti ad investire dei soldi su una banca americana che fallirà miseramente poco dopo. A scoprire l'imbroglio ci penseranno Ramon Palacios e Felipe Alvarez Hermoso, sebbene sia già troppo tardi. Tante persone, infatti, cadranno in rovina dopo aver investito i loro risparmi nel falso istituto bancario.

La Dicenta ordina alla complice di sedurre Liberto

Ma la vendetta di Ursula e della vedova di Samuel non si fermerà qui. Le due, infatti, decideranno di mettere i bastoni tra le ruote al matrimonio già in crisi di Rosina e Liberto. In particolare, la Dicenta ordinerà a Genoveva di sedurre il Seler, introducendosi di nascosto nel suo appartamento proprio mentre stava entrando Casilda. La fedele serva, a questo punto, informerà subito Rosina del tradimento del giovane marito, tanto da interrompere il loro matrimonio.

Le due donne verranno smascherate? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.