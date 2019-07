I fan di Uomini e donne continuano a tenere monitorati i movimenti dell'ex tronista Giulia Cavaglià dopo l'annuncio della rottura con Manuel Galiano, da lei scelto alla fine del percorso televisivo. Le ragioni di tale decisione non sono state svelate: lei si è limitata a dichiarare di avere trovato un ragazzo diverso nella vita di tutti i giorni e ha parlato di flop, scatenando la rabbia dell'ex corteggiatore. Manuel, infatti, ha replicato che Giulia è uscita da vittima, lasciando intendere che avrebbe nascosto le sue reali intenzioni per altri tre mesi.

E se le vere motivazioni di questa rottura continuano a non essere chiare, nelle ultime ore si è diffusa la voce secondo la quale lei si sarebbe incredibilmente avvicinata a Giulio Raselli, a sua volta appena rientrato da Temptation Island. Ma, in questo caso, ci ha pensato il diretto interessato a negare categoricamente tale possibilità.

Gossip Uomini e donne: dubbi sull'avvicinamento con Giulio

Cosa sta accadendo tra Giulia Cavaglià e Giulio Raselli ad un mese dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e donne?

È quanto si sono chiesti alcuni utenti dopo avere visto due video pubblicati rispettivamente dall'ex tronista torinese e dal suo corteggiatore. In essi si vedono i due ragazzi in un'auto dagli interni pressoché identici e non è stato difficile pensare che si trattasse proprio della stessa macchina. Considerando che Giulio era appena rientrato dalla Sardegna dove ha vestito il ruolo di single a Temptation Island e tenendo conto che lui e Giulia non abitano molto lontano, l'ipotesi flirt o quanto meno il possibile incontro) ha cominciato a rimbalzare tra i fan della coppia.

Molti di loro infatti continuano ad essere convinti che lei avrebbe dovuto scegliere Raselli fin dall'inizio. Ma a mettere le cose in chiaro ci ha pensato, a distanza di qualche ora, proprio l'ex corteggiatore.

Giulio Raselli lancia una frecciatina a Giulia

Non è in atto alcun ritorno di fiamma tra Giulio Raselli e Giulia Cavaglià dopo l'avventura che hanno condiviso a Uomini e donne. Ad annunciarlo è lo stesso ex corteggiatore che, leggendo le voci circolate in rete nelle ultime ore, ha categoricamente smentito tale possibilità.

Affidandosi ad una Instagram Story, infatti, ha precisato: "Non è per fare il filosofo, perché non lo sono, ma una cosa che posso assicurarvi e che mi auguro tutti voi facciate è quella di non essere mai la seconda scelta di qualcuno". Alla fine del suo percorso nel Trono Classico, Giulia aveva scelto Manuel Galiano anche se la loro frequentazione è durata solo poche settimane, giungendo ufficialmente al termine durante il viaggio ad Ibiza di lui (dove avrebbe baciato un'altra ragazza).

Ma, nonostante avesse dichiarato di avere vissuto dei momenti bellissimi con la torinese, per Giulio non è ventilata una seconda possibilità nel loro rapporto. Parole che sembrerebbero ulteriormente confermate da un commento (che suona da vera frecciatina alla Cavaglià) relativo a Irene Capuano e Luigi Mastroianno, ritenuti una coppia bella e vera.